Водителям упростят поиск мест на парковках

В России разрабатывают систему, которая позволит торговым центрам контролировать занятость парковочных мест на подземных парковках, а для водителей упростит поиск свободных мест. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ), соорганизатора летнего интенсива Архипелаг 2121, на котором будет представлен проект.

Система представляет собой программно-аппаратное решение на основе беспроводных технологий. На данном этапе проект реализован в виде прототипа с использованием технологии LoRa (беспроводное взаимодействие на расстоянии до 15 км при низком потреблении энергии). К модулям LoRa подключены ультразвуковые дальномеры, подвешиваемые к потолку. Сейчас ведутся работы по модульному подключению технологи NB-IoT и Wi-Fi. Для пользователей разрабатывается внешнее оформление в виде приложений для мобильных платформ Android и IOS.

Предполагается, что благодаря системе водитель сможет узнать, где есть места на парковке через мобильное приложение. "Мы рассматриваем подземные парковки. Над каждым парковочным местом необходимо установить устройство стоимостью от 1 до 2 тысяч рублей. Оно может передавать информацию: занято парковочное место или нет. На 300-400 таких устройств нужна лишь одна базовая станция LoRa, она стоит 30 тысяч рублей и питается от сети 220 вольт. Сам проект стоит 400 тысяч рублей", - рассказал "РГ" один из авторов проекта Игорь Пастушок.

Прототип технической и программной части будет готов к четвертому кварталу 2021 года. Затем проект планируется представить торговым и развлекательным центрам, после чего команда будет искать инвесторов. Параллельно авторы будет тестировать проект и устранять недостатки.

Сценарий использования проекта таков: водитель подъезжает к торговому центру, но не знает, где находятся свободные места. Это приводит к "кружению по парковке" во время бесплатного периода. Оно, в свою очередь, отнимает время нахождения клиента в магазинах, которое и приносит прибыль ТЦ. Однако заинтересует ли решение торговые центры, большой вопрос. Например, в столичном торговом центре "Мега Теплый стан" 2400 подземных машино-мест, сообщили в Российском совете торговых центров. Если стоимость одного устройства составляет 2000 рублей, то установка 2400 таких устройств обойдется ТЦ в 4,8 млн рублей. Кроме того, понадобится 6 станций Lora - это еще 180 тысяч рублей. Прибавляем 400 тысяч рублей на разработку проекта и получаем 5,2 млн рублей за установку системы только на подземной парковке торгового центра.