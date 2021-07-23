ВОЗ назвала доминирующий штамм коронавируса

В ближайшие месяцы в мире будет доминировать "дельта" штамм коронавируса, говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения и Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний.

Этот штамм впервые обнаружили в Индии прошлой осенью. Считается, что он привел ко второй волне эпидемии в стране. Согласно данным исследований, он заразнее исходного варианта коронавируса, который называют "альфа". Сейчас "индийский" штамм очень широко распространился по миру, в частности, о его доминировании сообщали российские специалисты.

"Полученные данные наблюдений показывают, что на неделе с 28 июня по 11 июля штамм "дельта" был доминирующим в 19 из 28 стран, предоставивших достаточные данные по секвенированию", - сказано в сообщении.

Эксперты ВОЗ и ЕСDC считают, что в ближайшие месяцы штамм "дельта" продолжит распространяться в глобальном масштабе. При этом не исключается появление нового, возможно, даже более опасного варианта.

"Он продолжит распространяться, замещая другие варианты, если не появится новый, более конкурентоспособный вирус", - приводит ТАСС цитату из заявления.

Также специалисты отметили, что говорить о завершении пандемии еще очень рано. В частности, во многих странах Европы сейчас растет заболеваемость.