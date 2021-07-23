ВОЗ: Рано говорить о завершении пандемии коронавируса

Говорить о завершении пандемии коронавируса еще рано, сказано в совместном заявлении ВОЗ и Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), передает РИА Новости.

Глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге отметил, что во многих странах Европы сейчас растет заболеваемость из-за распространения штамма "дельта". Он сообщил, что полная вакцинация помогает в значительной степени снизить риск тяжелого течения заболеваний - об этом свидетельствуют исследования.

Глава ECDC Андреа Аммон в свою очередь подчеркнул необходимость соблюдения мер профилактики и призвал вакцинироваться, как только представится возможность. Аммон добавил, что такие меры помогут избежать локдауна, поскольку предотвращают распространение вируса без "блокировки" общества.

Пандемия продолжается уже полтора года. В мире заразились свыше 192 миллиона человек. Как сообщали в ВОЗ, особое беспокойство вызывают новые штаммы коронавируса. Так, на днях стало известно, что распространение лямбда-штамма коронавируса зафиксировано уже в 30 странах. Этот вариант впервые обнаружили в Бразилии в июне.