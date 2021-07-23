Вышел трейлер комедии с Джоном Синой "Друзья по отпуску"

Сервис Hulu показал red band (то есть нецензурированный) трейлер своей комедии "Друзья по отпуску" (Vacation Friends) с Джоном Синой, Лилом Рел Ховери ("Прочь"), Ивонн Орджи ("Дамы шутят по-черному") и Мередит Хагнер ("Гори, гори ясно", "Зависнуть в Палм-Спрингс") в главных ролях.

История там про несколько зашоренную и чинную чернокожую пару, Маркуса и Эмили, которые знакомятся на мексиканском курорте с отвязными Роном (Сина) и Кайлой, которых всегда и везде сопровождают хаос и веселые забавы. Зачастую - самого экстремального свойства.

Режиссер и соавтор сценария - Клэй Тэрвер ("Кремниевая долина", сценарист линейки "Ничего себе поездочка").

Релиз - 27 августа.

К слову, проекту уже без малого десять лет, и на первом этапе на главные роли рассматривалась семейная пара Крис Прэтт / Анна Фэрис. Которые позже развелись - "Звездный лорд" предпочел звезде "Очень страшного кино" дочь Шварценеггера Кэтрин Юнис.