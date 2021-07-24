Анна Нетребко подарила петербургскому музею два концертных платья

Анна Нетребко передала в дар Санкт-Петербургскому музею театрального и музыкального искусства два своих роскошных концертных платья. Это знаменитое красное платье, сшитое специально для выступления народной артистки России, каммерзенгера Венской государственной оперы и солистки Мариинского театра на Венском оперном балу в 2004 году, и голубое платье со шлейфом и рисунком в стиле гжель.

Как сообщает пресс-служба музея, концертные платья Анны Нетребко присоединятся к другим великолепным экспонатам музейной коллекции театрального костюма, которая берет начало еще в гардеробе императорских театров и насчитывает более 3500 единиц хранения. Среди жемчужин коллекции - сценические костюмы Анны Павловой, Марии Кузнецовой-Бенуа, сценические и концертные платья Майи Плисецкой от Пьера Кардена и другие раритеты. Костюмы Анны Нетребко займут законное место в этом блистательном ряду.