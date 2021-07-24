Бастрыкин поставил на контроль расследование убийства полицейского в Ставрополе

В пресс-службе СКР сообщили, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата ведомства расследование уголовного дела об убийстве сотрудника уголовного розыска в Ставрополе. Он дал указание руководству следственного управления СК России по Ставропольскому краю доложить о ходе расследования.

Напомним, ночью 23 июля возле одного из многоэтажных домов Ставрополя было совершено нападение на заместителя начальника уголовного розыска отдела полиции №4 Ставрополя. Один из нападавших выстрелил в полицейского, который вернулся домой после службы. Раненого офицера доставили в больницу, где он умер в реанимации - пули перебили артерию в бедре, человек потерял много крови. Преступники скрылись на автомобиле.

Следователи считают, что нападение было заказным и спланированным - убийцы поджидали полицейского. Одного из нападавших задержали, он скрывался в развалинах городского дома.