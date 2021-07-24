На Ставрополье задержали подозреваемого в убийстве полицейского

На территории Андроповского района правоохранители задержали 28-летнего подозреваемого в убийстве замначальника отдела уголовного розыска ОП № 4 УМВД России по городу Ставрополю. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

Отмечается, что в ближайшее время он будет доставлен в СК для проведения следственных действий.

Как ранее писала "РГ", нападение произошло накануне ночью возле подъезда многоэтажного дома, в котором проживал полицейский. Преступники поджидали стража порядка на автомобильной парковке, и когда тот выходил из машины, один из злоумышленников открыл стрельбу из оружия.

В результате правоохранитель получил ранение бедра и туловища, из-за которых скончался в реанимации городской больницы. Преступники скрылись с места происшествия. Сейчас продолжается работа по установлению других причастных к преступлению лиц, возбуждено уголовное дело.