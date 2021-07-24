СК возбудил дело после убийства замначальника угрозыска в Ставрополе

В Ставрополе возбудили дело по факту убийства заместителя начальника уголовного розыска городского ОП №4 УМВД России. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Ставропольскому краю.

По информации следственного ведомства, покушение произошло накануне ночью 23 июля возле подъезда многоэтажного дома, где проживал полицейский. Преступники поджидали стража порядка на автомобильной парковке, и когда тот выходил из машины, один из злоумышленников открыл стрельбу из оружия.

В результате правоохранитель получил ранение бедра и туловища, из-за которых скончался в реанимации городской больницы. Преступники скрылись с места происшествия.

Сейчас следователи вместе с оперативниками устанавливают причастных к преступлению лиц.