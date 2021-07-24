ЦИК исключил Грудинина из списка КПРФ на выборах в Госдуму

На заседании комиссии в субботу проект соответствующего постановления представил член ЦИК Константин Мазуревский. Он пояснил, что при подаче документов на регистрацию федерального списка КПРФ директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин, входящий в общефедеральную тройку, заявил, что не владеет зарубежными финансовыми инструментами. Однако 13 июля его бывшая супруга Ирина заявила, что у Грудинина есть акции белизской компании.

В открытом письме на имя главы ЦИК Эллы Памфиловой она рассказала, что заявление обернулось для нее "настоящим кошмаром". Против нее, инвалида второй группы, "обрушился настоящий поток травли, оскорблений в социальных сетях и СМИ". Ирина Грудинина боится, что ее бывший супруг может получить доступ к власти, которую использует против нее и других людей.

"Для меня все происходящее - уничтожение и меня, и моего сына. Я не знаю, как сегодня принято называть таких людей, как Грудинин, но я точно знаю одно: это мстительный, ненавидящий человек, способный на все, - написала Ирина Грудинина. - Это не обращение, это крик души. Услышьте меня: если не как председатель ЦИК, то как женщина. Став депутатом, Грудинин от меня и следа не оставит. В ваших силах этому помешать - стоит лишь разобраться и убедиться в том, что я права. Пожалуйста, не верьте на слово этому человеку, проверьте подлинники документов".

Адвокаты Ирины Грудининой на созванной ими пресс-конференции, сообщили, что нашли компанию, зарегистрированную в Белизе. Этой компанией, по их данным, владеет Павел Грудинин. По закону, если у человека есть иностранная собственность, он не вправе быть депутатом.

Компания, о которой идет речь, создана в 2003 году в Белизе. "Он владеет офшорной компанией и это позволяет уходить от налогов, - утверждает адвокат Дмитрий Мальбин. - У него в настоящий момент существуют акции, он владеет и продолжает владеть".

Дмитрий Мальбин подчеркнул, что главный интерес Ирины Грудининой - в спокойной жизни. "Если Павел Николаевич получит мандат депутата, ее жизнь изменится в худшую сторону", - считает адвокат.

По мнению адвокатов бывшей жены Павла Грудина, его целью на выборах является получение депутатской неприкосновенности.

Сам кандидат опроверг сведения о белизском активе в письме на имя зампреда ЦИК Николая Булаева. Затем рабочая группа ЦИК, исходя из презумпции добросовестности кандидатов, рекомендовала зарегистрировать весь список КПРФ без изъятий. Но 22 июля в ответ на запрос комиссии поступили сведения от Генпрокуратуры, подтверждающие наличие у Грудинина акций зарубежной компании по состоянию на 14 июля 2021 года, то есть на момент подачи документов на регистрацию партийного списка.

Сам Грудинин, выступая на заседании ЦИК, заявил, что запрос Генпрокуратуры был направлен в компанию, которая не имеет отношения к Bontro LTD и не могла представить необходимую информацию. Кроме того, бизнесмен уверяет, что фирма уже закрыта, а сам он перестал быть собственником еще в апреле 2017 года.

Для того, чтобы прояснить ситуацию, слово на заседании получил также юрист Артем Игнатенко, представляющий интересы Ирины Грудининой, который заявил, что располагает доказательствами обратного.

"Нас совершенно не интересуют их личные дрязги, нас интересует, есть ли сведения, которые дают нам дополнительную информацию, отличающуюся от того, что сказал Павел Николаевич", - подчеркнула глава ЦИК Элла Памфилова.

Она добавила, что информации от Генпрокуратуры достаточно для исключения кандидата из списка, никаких открытых обсуждений ЦИК проводить не обязан ни по закону, ни по своему регламенту. Однако из уважения к КПРФ и ее представителям комиссия решила выслушать их аргументы. "Мы не хотели всего этого шоу, - сказала Памфилова. - Но мы не могли игнорировать обращение бывшей супруги Павла Николаевича и иную точку зрения".

В постановлении комиссии указано, что законом о выборах депутатов Госдумы предусмотрено, "что гражданин РФ, выдвинутый кандидатом на выборах депутатов ГД, обязан к моменту предоставления в соответствующую избирательную комиссию документов, необходимых для регистрации в качестве кандидата, регистрации соответствующего федерального списка, закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за территорией РФ, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов".

Наличие таких инструментов на момент подачи документов о регистрации - основание для исключения кандидата из федерального списка партии.

Принимая во внимание все эти обстоятельства, ЦИК постановил исключить Грудинина из числа кандидатов в Госдуму от КПРФ и зарегистрировать партийный список в количестве 344 человек. ЦИК всегда выступает за конкуренцию, но идти против закона комиссия не может.

"Для нас было бы гораздо лучше со всех точек зрения, если бы Павел Николаевич был в списке, но мы не можем преступить закон", - заявила Элла Памфилова. "По итогам нашего решения у всех есть право подать в суд и на нас, и на Генпрокуратуру", - добавила она.

Лидер коммунистов Геннадий Зюганов по окончании заседания заявил журналистам, что партия подаст в Верховный суд РФ апелляцию на решение Центризбиркома.