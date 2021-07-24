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Дуэйн Джонсон назвал самую сложную роль за всю свою карьеру

Новости
    24.07.2021, 14:31
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Американский актер Дуэйн Джонсон в интервью The Hollywood Reporter рассказал несколько интересных подробностей о грядущем фильме "Черный Адам", в котором он исполнил главную роль.

Фото: kinopoisk.ru
Стало известно, когда Кингпин появится в киновселенной Marvel

Например, он объяснил, чем отличаются сверхспособности его героя и Супермена: "Черный Адам обладает всеми силами Супермена, но разница в том, что он еще и владеет магией".

Кроме того, артист отдельно подчеркнул кровожадность своего персонажа: "Согласно этическому кодексу в мире супергероев, они не убивают плохих парней, но Черный Адам убивает".

По словам Джонсона, роль в кинокомиксе стала для него самой сложной за всю его жизнь: "Все, что я делал в прошлом в плане моей карьеры, все фильмы, в которых я снимался на протяжении десятилетий, даже те, которые не имели успеха, все привело к этой конкретной роли".

Премьера ленты "Черный Адам" запланирована на 28 июля 2022 года.

Ранее стало известно, что в киновселенной DC в скором времени может быть представлено сразу два Супермена, которым сможет противостоять персонаж Дуэйна Джонсона, причем оба могут оказаться чернокожими.

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