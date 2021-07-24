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Рубрика: Общество

Эксперт рассказала, как проходят исследования вакцин на детях и подростках

Текст: Ирина Краснопольская, Наталья Лебедева
Многие родители сомневаются в безопасности вакцин от коронавирусной инфекции для подростков. Как ребенок среагирует на прививку? Какие могут быть последствия? Не причинит ли прививка больше вреда, чем сама болезнь, перенесенная в легкой форме? Сомнения родителей понятны, тем более что клинические исследования вакцин на подростках в России только начались. О том, как проходят эти клинические исследования и почему производители лекарств и вакцин больше всех заинтересованы в том, чтобы доказать безопасность своих препаратов, "РГ" рассказала академик РАН, заведующая кафедрой факультетской педиатрии РНИМУ имени Н.И. Пирогова, президент Союза педиатров России, главный внештатный специалист детства Минздрава России по профилактической медицине Лейла Намазова-Баранова:
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Давайте откажемся от слова испытания, и будем использовать термин "клинические исследования" (от англ. clinical trial). Это лучше отражает сам процесс и отношение к нему медицинского сообщества. Мы прекрасно понимаем, что любые лекарственные средства должны пройти официальные клинические исследования с участием как взрослых, так и детей. Желательно, чтобы это происходило одновременно, иначе процесс может затянуться на десятилетия. Детский рынок намного меньше, и фармпроизводителям это не выгодно. Поэтому с 2007 года в США, Евросоюзе, Японии и многих других странах исследования на взрослых и детях начинают проводить одновременно. У нас, к сожалению, пока законодательство этого не разрешает. У нас сначала проводят исследования на взрослых, а потом только на детях. И поэтому вакцина против новой коронавирусной инфекции у нас пока зарегистрирована лишь для применения у взрослых.

Фото: iStock
Почему 69 процентов родителей против вакцинации своих детей от коронавируса

Теперь о страхах. Дело в том, что многие не понимают, как проходят исследования, и в литературе, к сожалению, мало информации. Еще до середины прошлого века новый препарат просто раздавали практикующим врачам на пробу. Так было и с одним препаратом для беременных против токсикоза по утрам. Препарат отлично облегчал состояние. А потом случилась печально известная талидомидная катастрофа, когда родилось около десяти тысяч детей без ручек и ножек, пальчики у них росли прямо из плечиков. Тогда и была придумана система клинических исследований. Ее цель не доказать эффективность - она уже доказана, раз препарат намерены выпускать - а убедиться в его безопасности. Для бизнеса это особенно важно: если выпустят небезопасный препарат, разорятся на судебных исках.

Полный текст интервью с Лейлой Намазовой-Барановой о том, как вакцинация подростков от коронавируса, еще не начавшись, обросла мифами и напугала родителей, читайте в одном из ближайших номеров "РГ".

Общество Здоровье Общество Семья и дети РГ-Видео Вакцинация от коронавируса

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