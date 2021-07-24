Эксперты: Средний чек за ЖКУ в России в вырос на 11%

С января по июнь средний чек за ЖКУ в России вырос на 11%, достигнув отметки в 3 459 рублей. Об этом говорится в исследовании банка "Русский стандарт" на основе трат клиентов в мобильном приложении.

Как отметили в банке, на рост среднего чека за коммуналку могли повлиять различные факторы. Так, многие россияне в прошлом году проводили локдаун на дачах и в загородных домах, сократив потребление воды и электричества. Также на рост чека мог повлиять запрет требовать от граждан платить пени и штрафы за просрочку в период пандемии. Он был введен в апреле 2021 года. Кроме того, в этом году зима была более холодной, чем в прошлом - тогда многие могли сэкономить на отоплении.

Самая большая средняя сумма платежа за ЖКУ по результатам исследования банка, о котором пишет ТАСС, оказалась в Тюмени - 4 446 рублей. Москвичи в среднем платят 3 518 рублей, а жители Санкт-Петербурга - 3 002 рубля.

Ранее Росстат сообщил, что задолженность за жилищно-коммунальные услуги на конец первого квартала нынешнего года равнялась 1,331 трлн рублей. Более половины этой суммы приходится на долги граждан.