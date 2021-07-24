Евгений Нифантьев: Штамп в паспорте останется для граждан важным символом

Отмена ряда обязательных отметок в паспорте не должна повлиять на самоощущение граждан. Это логичная часть перехода к реестровой модели, считает член Общественной палаты РФ, председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев.

Изменение правил внесения данных в паспорт вызвало неоднозначную реакцию населения. Согласно подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным постановлению, обязательными остались только отметки о регистрации по месту жительства и снятии с учета, а также о воинской обязанности. Проставлять в паспорте штампы о заключении и расторжении брака, наличии детей до 14 лет и ранее выданных паспортах теперь необязательно.

"Штамп о заключении брака для многих - важный символ. И уверен, что таким и останется. Но при этом нужно понимать, что паспорт - это документ, основная функция которого - идентифицировать тебя как личность. Прочие сведения, помимо прописки, по сути являются дублирующими. Их нужно подтверждать основными документами. Теми же свидетельствами о заключении брака, рождении ребенка и т.п. Мы постепенно переходим к реестровой модели - от бумажного документа к записи в электронном реестре", - отметил Евгений Нифантьев.

По его словам, этот переход нельзя назвать "болезненным", ведь у граждан осталась возможность "подстраховаться" - проставить в паспорте прежние отметки, в том числе те, которые и раньше были необязательными. Например, о загранпаспорте или транспортном средстве. Эта информация может пригодиться в тех или иных жизненных ситуациях, когда с собой нет основных подтверждающих документов.