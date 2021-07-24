"Газпром": Никто не предлагал Украине покупать российский газ

В "Газпроме" ответили на заявление главы "Нафтогаза Украины" Юрия Витренко, который отказался от покупки газа у России. В компании отметили, что такое предложение на самом деле и не звучало - речь шла о транзите.

"Обращаем внимание, что никто не предлагал Украине покупать российский газ. Комментарий председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера адресован нашим партнерам из стран ЕС, в первую очередь - немецким", - передает сообщение компании "Интерфакс".

Ранее был опубликован комментарий Миллера, в котором он выразил готовность продолжать транзит газа через Украину после 2024 года, если европейские партнеры хотят получать его именно таким образом. В 2021-2024 годах, согласно контракту, Россия должна прокачать не менее 40 млрд кубометров ежегодно. Витренко же отклонил предложение о покупке Украиной российского газа, заявив, что он обходится дорого.

Как отмечается, Миллер говорил об объемах транзита после 2024 года "в соответствии с новыми объемами закупок российского газа компаниями стран ЕС по новым контрактам. И о том, что нас в этой связи, в том числе, заботит вопрос декарбонизации экономики Европейского союза".