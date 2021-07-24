Капсульные пассажирские вагоны могут появиться в РФ в 2023 году

Уже в 2023 году в России могут появиться пассажирские вагоны с индивидуальными капсулами, рассказал глава РЖД Олег Белозеров.

Во время пленарной сессии Транспортной недели он сообщил о планах по созданию такого вагона, а потом пояснил журналистам, что пока это концепт, однако он может быть реализован уже в 2023 году.

"Во-первых, абсолютно справедливо председатель правительства обратил внимание на то, что нужно обсудить этот вагон не только с общественностью, но и, в том числе, с проводниками, с теми людьми, кто эксплуатирует, и кто детально знает, какие нужды в вагоне существуют", - цитирует Белозерова ТАСС.

Названия у вагонов пока нет. Как отметил Белозеров, для этого может быть использован краудсорсинг, чтобы решение могли принять сами пассажиры. Макет концепта капсульного вагона был представлен в июне. Предполагается, что в вагоне будет 56 индивидуальных капсул со столиками, местами для ручной клади и одежды, розеткой и подсветкой.

Кстати, "Трансмашхолдинг" уже разработал для Федеральной пассажирской компании три концепции плацкартного вагона нового поколения, в том числе, с индивидуальными пространствами для пассажиров, отделяемых шторками.