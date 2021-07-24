Новости

На Красной площади прошел 145-й выпуск "кремлевских" лейтенантов 16:15
Шпажистка Сунь Ивэнь принесла Китаю третье золото Олимпиады-2020 16:12
Под Калугой ветераны-ракетчики отправились по местам боевой славы 16:11
В Росстате объяснили, почему перепись населения начнется 15 октября 15:59
Венгерский саблист Арон Силадьи стал трехкратным олимпийским чемпионом 15:55
Капсульные пассажирские вагоны могут появиться в РФ в 2023 году 15:54
Опубликовано видео с места убийства полицейского в Ставрополе 15:49
Российские ватерполистки обыграли Китай в группе на Олимпиаде 15:44
На Кубу вылетели российские тяжелые транспортные самолеты с гумпомощью 15:17
Эксперт объяснила, что нужно сделать, чтобы не работать после 40 лет 15:09
Американцы впервые с 1972 года не выиграли медали в первый день Олимпиады 15:05
Петр Толстой дал старт сбору предложений в Народную программу "Единой России" 14:45
Ученые нашли способ прогнозировать тяжесть течения COVID-19 14:45
Анна Нетребко подарила петербургскому музею два концертных платья 14:25
Российская шпажистка Муртазаева не смогла завоевать бронзу на Олимпиаде 14:23
Дзюдоист Такато принес Японии первое золото Олимпиады-2020 14:17
Дзюдоистка Красники выиграла золото на Олимпиаде в Токио 14:14
"Майор Гром" стал обладателем зарубежной премии Golden Trailer Awards 14:09
В Вешняках подняли флаги в поддержку российских олимпийцев 14:05
Доктор Шишонин поддержал предложение Александра Румянцева изменить систему медобслуживания пожилых 14:00
Харви Вайнштейна обвинили в изнасиловании еще пяти женщин 13:34
Оперштаб: В Москве выявлено 3 376 новых случаев COVID-19 13:22
Стало известно, сколько россиян не пользуются налоговым вычетом 13:20
В мире DC готовится появление двух черных Суперменов 13:18
Велогонщик Карапас принес Эквадору второе золото в истории Олимпиад 13:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Как прописать в завещании судьбу аккаунтов в Сети
Как прописать в завещании судьбу аккаунтов в Сети
24.07.2021 15:54
Рубрика: Экономика

Капсульные пассажирские вагоны могут появиться в РФ в 2023 году

Текст: Евгения Думанская

Уже в 2023 году в России могут появиться пассажирские вагоны с индивидуальными капсулами, рассказал глава РЖД Олег Белозеров.

Фото: Виктор Васенин/ РГ
В "Ласточках" появятся вагоны с бронью сидячих мест

Во время пленарной сессии Транспортной недели он сообщил о планах по созданию такого вагона, а потом пояснил журналистам, что пока это концепт, однако он может быть реализован уже в 2023 году.

"Во-первых, абсолютно справедливо председатель правительства обратил внимание на то, что нужно обсудить этот вагон не только с общественностью, но и, в том числе, с проводниками, с теми людьми, кто эксплуатирует, и кто детально знает, какие нужды в вагоне существуют", - цитирует Белозерова ТАСС.

Названия у вагонов пока нет. Как отметил Белозеров, для этого может быть использован краудсорсинг, чтобы решение могли принять сами пассажиры. Макет концепта капсульного вагона был представлен в июне. Предполагается, что в вагоне будет 56 индивидуальных капсул со столиками, местами для ручной клади и одежды, розеткой и подсветкой.

Кстати, "Трансмашхолдинг" уже разработал для Федеральной пассажирской компании три концепции плацкартного вагона нового поколения, в том числе, с индивидуальными пространствами для пассажиров, отделяемых шторками.

Экономика Транспорт Компании Транспорт ОАО "Российские железные дороги"

Главное сегодня

Путин обсудил с главой Узбекистана вопросы стратегического партнерства
Опубликовано видео с места убийства полицейского в Ставрополе
Число погибших в ДТП с автобусом на Кубани увеличилось до двух
В августе Россия возобновит авиасообщение еще с тремя странами
Вильфанд предупредил о понижении температуры до плюс 3 градусов
Верховный суд детально разобрал споры о постройках возле трубопроводов
Станут ли цифровые валюты инструментом для независимых расчетов