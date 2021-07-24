На ЦКАД построят новую развязку

Строительство дополнительной развязки на ЦКАД с трассой М11, вероятно, начнется в нынешнем году. Об этом сообщил в Instagram вице-премьер Марат Хуснуллин. Этой развязки не было в первоначальном плане, уточнил Хуснуллин. "Постараемся начать в этом году", - сказал вице-премьер.

Там еще есть ряд узких мест, добавил он. В частности, в районе деревни Малые Вяземы бывают пробки, в которых водители стоят до полутора часов.

"Решение принято, деньги нашли. До конца года получим проектную экспертизу и начнем строить", - сказал он.