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24.07.2021 11:47
Рубрика: Легковые авто

Пять ошибок при езде на "механике", от которых лучше избавиться

Текст: Борис Захаров
Ошибки при езде на автомобиле с механической коробкой передач допускают как начинающие водители, так и опытные автовладельцы, которые наносят вред трансмиссии в силу привычки. Разберем пять основных огрехов, которые вредят "механике" больше всего.
Фото: Юрий Зубко/РГ Фото: Юрий Зубко/РГ
Фото: Юрий Зубко/РГ
1. Долгое удерживание педали сцепления

Пожалуй, одной из самых распространенных ошибок является долгий выжим сцепления. Случается, что водители утапливают левую педаль в пол на светофоре и отпускают сцепление, лишь когда загорится зеленый.

Фото: Юрий Зубко/ РГ
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Есть любители заводить автомобиль с выжатым сцеплением и включенной передачей - чтобы лишний раз не включать "нейтралку". А бывает, что люди не спешат убрать ногу с педали сцепления в пробках, чтобы пореже переключаться в "нейтраль". Увы, во всех случаях достаточно сильно страдает механизм сцепления.

В частности, ускоренному износу подвергается выжимной подшипник. Кроме того, если долго держать сцепление выжатым или в полувыжатым, будет происходить повышенный износ лепестков пластинчатой юбки корзины сцепления. Последние, хотя и рассчитаны на частые срабатывания, при регулярной нагрузке более минуты будут терять эластичность, что со временем приведет к выходу из строя всей детали.

2. Использование сцепления вместо "ручника"

Среди опытных автомобилистов есть много "мастеров", умеющих стартовать вверх по крутому склону без помощи "ручника". Для этого они занимаются своего рода эквилибристикой, удерживая машину на месте, играя газом и сцеплением.

Фото: iStock
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Таким противникам использования ручного тормоза следует знать, что при таком сценарии идет сильный износ компонентов сцепления. Ведь по сути удержание автомобиля в статике на подъеме происходит за счет усиленного трения деталей сцепления и, как следствие, их преждевременному износу.

Например, недонажатие сцепления приводит к неполному разъединению коробки и двигателя. Первичный вал трансмиссии продолжает вращаться под нагрузкой. Как следствие, шлифуются зубья синхронизатора, идет повышенный износ кулисы рычага и блокировочных колец.

3. Использование рычага КПП в качестве опоры

В силу привычки, а также потому, что многие автомобили с "механикой" не имеют центрального переднего подлокотника, водители оставляют ладонь "отдыхать" на рукоятке селектора.

На первый взгляд в такой манере нет большого криминала. Однако следует знать, что рычаг "механики" конструктивно соединен с рядом элементов трансмиссии. Положить на него руку - значит оказать внешнее давление на трущиеся детали механизма, включая вилку переключения передач и муфту. Со временем сила веса вашей руки ослабит конструктив и ускорит шлифование трущихся элементов.

4. Ошибки новичков

Как правило, начинающие грешат тем, что не выжимают полностью педаль сцепления перед переключением передач, что провоцирует рывки и трансмиссионные толчки, вредные для конструктива сцепления и коробки.

Фото: www.facebook.com/maxim.cherkashin.9
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Вторая по частоте ошибка - раннее увеличение подачи газа. Это приводит к тому, что двигатель начинает реветь на высоких оборотах, но машина не трогается с места, поскольку сцепление все еще не отпущено.

При последующем, нередко резком отпускании сцепления, имеем опять-таки рывок, переизбыток тяги и в результате - насилие над элементами трансмиссии. В свою очередь поздняя подача газа приводит к тому, что автомобиль осуществляет рывок вперед и глохнет, что также ускоряет износ сцепления.

5. Повышенная нагрузка

Не секрет, что достаточно быстро можно приговорить сцепление, практикуя быстрые старты на светофоре, когда педаль резко утапливается в пол.

Фото: Istock
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Отдельный случай - когда "спортсмены" сначала раскручивают двигатель до высоких оборотов с выжатым сцеплением, а затем бросают левую педаль для стремительного ускорения.

В этом случае идет не менее стремительный износ всех элементов сцепления, а также выжимного подшипника. Не меньший урон узлу наносит такое торможение двигателем на горных спусках, когда водитель переключается сразу на две, а то и на три передачи "вниз".

Наконец, буксирование тяжелого прицепа на горных дорогах и буксование на бездорожье или в снегу также приводят к выходу из строя элементов сцепления раньше срока, установленного заводом изготовителем.