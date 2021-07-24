Почему двигатели современных машин изнашиваются быстрее старых

Современные моторы обладают меньшим ресурсом и выходят из стоя чаще, чем аналоги, сконструированные до "миллениума". Разберемся с тем, почему так происходит, и с тем, что можно сделать, чтобы продлить жизнь современному силовому агрегату.

В наши дни ресурс мотора в 400 000 км считается достижением. В то время как два-три десятка лет назад такой рубеж был по сути нормой.

Снижение ресурса современных двигателей объясняется множеством факторов, и одним из главных является постоянное техническое усложнение конструктива и внедрение новых технологий. Компрессоры, турбонаддув, непосредственный впрыск, изменяемые фазы газораспределения, многоклапанные конструкции - все эти технологии сегодня поставлены на поток, иначе говоря, применяются не только в современных машинах, как было в прошлом веке, а даже в массовых гражданских автомобилях. Однако есть и много других причин преждевременной смерти моторов.

Причины снижения ресурса

Не секрет, что ужесточение норм по вредным выбросам способствует усложнению конструкции силовых агрегатов, трансмиссии, равно как применению сложных ноу-хау.

Яркий пример - тотальное внедрение каталитических нейтрализаторов. При повреждении этой радеющей об экологии детали керамическая крошка рассыпавшейся начинки нейтрализатора может попасть в цилиндры и вызвать задиры - взаимное повреждение поверхностей трения при их работе без зазора. Сегодня такой диагноз ставят очень многим моторам, где нейтрализаторы имеют тенденцию к перегреву или плохо защищены от механических повреждений.

Конструкция трущихся элементов силового агрегата в наши дни также претерпела серьезные изменения. Общим направлением стало облегчение поршневой группы и других частей двигателя за счет снижения запаса надежности.

В результате, если еще пару десятков лет назад стенки цилиндров лишались следов хода продолжительное время, поршни медленно теряли слой металла на юбках, а зазоры в цилиндре росли черепашьими темпами, то сегодня картина иная. В частности, для снижения веса моторов сегодня применяются поршни с небольшой высотой и облегченной конструкцией. Между тем легкий поршень хуже отдает тепло цилиндру и в большей степени подвержен перегреву.

В то же время у современных силовых агрегатов в наши дни уменьшены монтажные зазоры, в результате защитный масляный слой между трущимися деталями получается более тонким. При серьезных нагрузках и перегреве пленка смазывающего вещества уже не в состоянии в полной мере выполнять свою защитную функцию. Результат - опять-таки образование задиров.

Что касается использования непосредственного впрыска топлива, такая технология существенно повышает возможности двигателя, но одновременно требует применения сложных компонентов с ограниченным ресурсом, которые уязвимы в силу точной конструкции, при жестких условиях работы и использовании некачественного топлива.

В свою очередь система турбонаддува предполагает увеличенные нагрузки на детали мотора из-за большей литровой мощности. Кроме того, система регулирования давления наддува может давать сбои. В результате турбокомпрессоры на бензиновых моторах редко ходят больше 150 000 км, причем проблемная турбина может со временем погубить и поршневую часть. Дело в том, что неисправный турбокомпрессор может оттянуть на себя львиную долю моторного масла, и в поддоне, и поршневой части в итоге лубрикант будет в дефиците.

Наконец, для повышения экологичности и экономичности современных моторов общим трендом стало увеличение рабочей температуры мотора. Для компенсации такой особенности были внедрены управляемые термостаты, которые позволят двигателю остывать под нагрузкой. Однако рост рабочих температур вызвал такой негативный побочный эффект, как рост темпов износа масла, равно как старения пластиковых и резиновых деталей мотора.

Самое интересное, что снижение ресурса силовых агрегатов и трансмиссий, как это ни парадоксально, на руку автопроизводителям. Львиная доля автокомпаний стремится контролировать ресурс таким образом, чтобы элемент служил гарантийный срок и не более. Иными словами, запас надежности, если число гарантийных проблем не зашкаливает, сегодня разработчиками не закладывается.

Как заботиться о моторе

И, наконец, ключевой вопрос - как с учетом вышесказанного все же обеспечить силовому агрегату достойный ресурс, чтобы он проходил как минимум до завершения гарантийного срока и как максимум - его бы хватило на весь период эксплуатации машины.

Для этого необходимо прежде всего четко следовать рекомендациям автопроизводителя, не пренебрегать обкаткой, менять моторное масло вдвое чаще регламентного срока, в особенности если автомобиль эксплуатируется в сложных условиях - горной местности, регионах с экстремально холодным климатом, в режиме такси и так далее.

Кроме того, чтобы минимизировать шансы образования задиров на стенках цилиндров, следует исключить попадание песка и грязи в поршневую группу. Для этого при замене свечей следует тщательно очищать свечные колодцы, например, сжатым воздухом.

В противном случае, если просто взять и выкрутить свечи, грязь может попасть в камеру сгорания. Впускной тракт тоже может подсасывать пыль и песок по причине усохших резиновых прокладок и соскочивших трубочек различных механизмов. Соответственно вопросу герметичности выхлопа следует уделить повышенное внимание. Наконец, неопытные владельцы в спешке могут ненароком отправить порцию пыли на впуск при замене фильтра. Это обстоятельство также не стоит забывать.

Кроме того, следует контролировать состояние охлаждающей жидкости, следить за температурным режимом, не допускать перегрева агрегата и вовремя промывать радиаторы. Зимой после холодного пуска рекомендуется прогревать двигатель как минимум 5 минут, после чего двигаться, не давая больших нагрузок на мотор и трансмиссию как минимум четверть часа. И, разумеется, здоровье мотора напрямую зависит от качества топлива и моторного масла, равно как использования качественных воздушных и топливных фильтров.