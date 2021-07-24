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24.07.2021 19:14
Рубрика: Власть

Путин продлил полномочия главы ВЭБ.РФ Шувалова

Текст: Евгения Думанская

Игорь Шувалов назначен председателем государственной корпорации развития ВЭБ.РФ сроком на пять лет, говорится в указе президента Владимира Путина.

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Документ вступает в силу со дня подписания, то есть, 24 июля. Шувалов пришел в банк развития "Внешэкономбанк" в мае 2018 года, а до этого занимал должность первого вице-премьера.

При Шувалове "Внешэкономбанк" был преобразован в госкорпорацию развития ВЭБ.РФ, под контролем которой находятся множество организаций, например, "Роснано", Корпорация МСП, Фонд "Сколково" и многие другие.

В середине июля Путин и Шувалов побеседовали в Кремле о проектах ВЭБ. РБ. Основная задача ВЭБа как института развития - привлечение инвестиций для достижения нацпроектов и в конечном итоге повышения уровня жизни граждан, напомнил президент во время встречи.

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