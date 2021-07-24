Один человек погиб и один пострадал при падении самолета под Хабаровском

В результате падения двухместного легкомоторного самолета Р-2002 вблизи аэродрома "Калинка" в Хабаровском крае погиб один из людей, находившихся на борту.

"Второй получил травмы и госпитализирован в лечебное учреждение. Самолет упал при взлете", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Разбился частный самолет местного аэроклуба. Погиб пилот, пассажир выжил", - рассказали "Интерфаксу" в администрации района.

На месте ЧП работают сотрудники следственных органов. К выяснению обстоятельств случившегося подключилась Дальневосточная транспортная прокуратура.

"К месту происшествия выехал Хабаровский транспортный прокурор. Организована проверка соблюдения законодательства в сфере безопасности полетов", - заявили представители ведомства.

В минздраве края уточнили, что пострадала женщина 40 лет. Она находится в тяжелом состоянии в краевой клинической больнице № 2 Хабаровска, у нее сломаны обе ноги.