Пассажиры задержанных из-за обрушения моста поездов получат промокоды

Промокоды на покупку билетов со скидкой в 50 процентов получат все пассажиры поездов, задержанных из-за обрушения железнодорожного моста в Забайкальском крае.

Как сообщили в пресс-службе Забайкальской железной дороги, воспользоваться скидкой можно будет до конца 2021 года при покупке билетов на любые поезда формирования АО "ФПК", в любых классах обслуживания и на любых направлениях по России.

Промокоды отправят пассажирам на адреса электронной почты, указанные ими для связи. За консультацией можно обратиться в контактный центр "РЖД Бонус" по круглосуточной горячей линии 8 (800) 100-10-00 или по электронной почте: bonus@fpc.ru.

Напомним, что обрушение моста произошло утром 23 июля. Инженерное сооружение находилось рядом с селом Нижняя Куэнга Сретенского района. Никто не пострадал. Движение поездов пришлось остановить в обоих направлениях.