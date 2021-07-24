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Рубрика: Происшествия

Пассажиры задержанных из-за обрушения моста поездов получат промокоды

Текст: Дина Непомнящая

Промокоды на покупку билетов со скидкой в 50 процентов получат все пассажиры поездов, задержанных из-за обрушения железнодорожного моста в Забайкальском крае.

Фото: РИА Новости
РЖД подготовили схему отправки пассажиров отмененных поездов самолетами

Как сообщили в пресс-службе Забайкальской железной дороги, воспользоваться скидкой можно будет до конца 2021 года при покупке билетов на любые поезда формирования АО "ФПК", в любых классах обслуживания и на любых направлениях по России.

Промокоды отправят пассажирам на адреса электронной почты, указанные ими для связи. За консультацией можно обратиться в контактный центр "РЖД Бонус" по круглосуточной горячей линии 8 (800) 100-10-00 или по электронной почте: bonus@fpc.ru.

Напомним, что обрушение моста произошло утром 23 июля. Инженерное сооружение находилось рядом с селом Нижняя Куэнга Сретенского района. Никто не пострадал. Движение поездов пришлось остановить в обоих направлениях.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Экономика Транспорт Железные дороги Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край

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