Погибла женщина, пострадавшая при крушении самолета под Хабаровском

Женщина, пострадавшая при падении легкомоторного самолета Р-2002 вблизи аэродрома "Калинка" в Хабаровском крае, скончалась. Об этом сообщили РИА Новости в минздраве региона.

Напомним, что авиакатастрофа произошла сегодня. Воздушное судно упало при взлете. На борту находились два человека. Один погиб сразу, второго - 40-летнюю женщину - доставили в тяжелом состоянии в больницу.

Следователи возбудили уголовное дело по факту случившегося. Отрабатываются три версии: ошибка пилотирования, технические неисправности воздушного судна, неблагоприятные погодные условия. Обстоятельства происшествия выясняются. Проверку ведет также Дальневосточная транспортная прокуратура.