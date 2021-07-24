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24.07.2021 07:59
Рубрика: Происшествия

Погибла женщина, пострадавшая при крушении самолета под Хабаровском

Текст: Дина Непомнящая

Женщина, пострадавшая при падении легкомоторного самолета Р-2002 вблизи аэродрома "Калинка" в Хабаровском крае, скончалась. Об этом сообщили РИА Новости в минздраве региона.

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Напомним, что авиакатастрофа произошла сегодня. Воздушное судно упало при взлете. На борту находились два человека. Один погиб сразу, второго - 40-летнюю женщину - доставили в тяжелом состоянии в больницу.

Следователи возбудили уголовное дело по факту случившегося. Отрабатываются три версии: ошибка пилотирования, технические неисправности воздушного судна, неблагоприятные погодные условия. Обстоятельства происшествия выясняются. Проверку ведет также Дальневосточная транспортная прокуратура.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Экономика Транспорт Авиатранспорт Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Авиакатастрофы

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