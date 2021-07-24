В Бурятии нашли обломки, возможно принадлежащие пропавшему год назад Ан-2

В Бурятии на горном маршруте на северном склоне перевала Байконур обнаружили обломки самолета и останки 3-4 человек. Как пояснили ТАСС в экстренных службах, это могут быть остатки крушения пропавшего год назад в Тункинском районе самолета Ан-2.

Завтра на место происшествия из Иркутска планируют направить вертолет Ми-8 со спасателями. Поиски пропавшего воздушного судна возобновились чуть больше двух недель назад.

Напомним, борт авиакомпании "Феникс" перестал выходить на связь 19 июля 2020 года вскоре после вылета из поселка Кырен. В самолете находились два члена экипажа, а также - в качестве пассажиров - еще четыре члена экипажа других воздушных судов той же авиакомпании. Они должны были принять участие в обработке лесов.

После пропажи самолета было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.