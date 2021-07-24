Профессор рассказал, как за две недели убрать жир на животе

Доктор медицинских наук, профессор, врач-диетолог Алексей Ковальков объяснил, что делать, если у человека, похудевшего до желаемого веса, не уходит живот.

Напомним, в отличие от обычного жира висцеральный (его присутствие в организме в том числе выдает большой живот) производит больше так называемых воспалительных белков, что повышает риск развития заболеваний сердца и сосудов, диабета и других опасных недугов.

"Если живот мягкий, собирается в комок, то это такие жировые клетки, которые при похудении никуда не исчезают, а становятся меньше в размере. Тут две тактики. Первая - это хирургическое лечение, вторая - это мезотерапия, когда вводят фосфатидилхолин и другие коктейли, которые растворяют мембрану этих жировых клеток. На мезотерапии уйдет все за две недели", - объяснил Алексей Ковальков.

Материал об этом опубликован на YouTube доктора.

Ранее зарубежные кардиологи предупредили, что зачастую лишние сантиметры на талии опаснее лишних килограммов.

Чтобы убрать висцеральный жир, доктор Тиффани Пауэлл-Уайли посоветовала практиковать не менее 150 минут физической активности в неделю, а также убрать из рациона сладкие напитки, сахар - в пользу продуктов, богатых клетчаткой.