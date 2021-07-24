Врачи рассказали о прививке от COVID-19 беременным и о зачатии ребенка

Накануне корреспондент "РГ" встречалась с главным врачом Иркутской областной инфекционной больницы Владимиром Хабудаевым и его заместителем по медицинской части Инессой Борищук. Речь тоже шла о беременных женщинах. А также об одной очень распространенной "страшилке", на которую часто ссылаются противники вакцинации.

Говорят, вакцина от ковида может вызывать бесплодие.

Инесса Борищук: На самом деле, прививка как раз помогает сохранить репродуктивную функцию. Коронавирус поражает все органы, не только легкие. Добавьте сюда побочные эффекты от лекарственных препаратов - многие обладают тератогенными свойствами. Этот вопрос, безусловно, нуждается в изучении, но очевидно, что прививка позволяет избежать таких рисков.

А как быть с беременностью? У меня уже несколько раз спрашивали: "Что делать? Сделала прививку и узнала, что в положении?"

Инесса Борищук: Вообще-то, наступление беременности в наше время - это управляемый процесс. И логика разумного человека должна быть такая: вакцинация при беременности не показана, значит, нужно сделать прививку заранее. Но на практике картина, конечно, иная. К контрацепции у людей отношение тоже неоднозначное.

Владимир Хабудаев: К прививке существуют абсолютные противопоказания - их перечень есть в инструкции. Это тяжелые аллергические реакции и непереносимость компонентов вакцины. Есть относительные противопоказания. Беременность - относительное. Тут надо смотреть на соотношение риск - польза (в обновленных рекомендациях Минздрава РФ об этом подробно разъяснено, прививка показана тем, у кого ковид может проходить в тяжелой форме - прим. автора).

Полностью интервью с руководителями Иркутской областной инфекционной больницы читайте в ближайшем номере "Российской газеты".