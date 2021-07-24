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Рубрика: Происшествия

Опубликовано видео с места убийства полицейского в Ставрополе

Текст: Анна Юркова (Ставропольский край)

СК опубликовал видео с места нападения на заместителя начальника уголовного розыска городского ОП №4 УМВД России по Ставрополю. На кадрах видно, как следователи изучают оставшиеся следы крови возле автомобиля убитого и гильзы.

Фото: iStock
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По информации СУ СК по Ставропольскому краю, убийство произошло накануне ночью на автомобильной парковке возле многоэтажного дома, в котором проживал полицейский. Камеры уличного видеонаблюдения зафиксировали двух нападавших, один из них произвел выстрелы в выходящего из машины майора угрозыска.

Сотрудник полиции был ранен в бедро и туловище и, несмотря на усилия медиков, скончался позже в реанимации.

Преступники с места ЧП скрылись, идут их поиски. Возбуждено уголовное дело. Следователи и оперативники устанавливают причастных к убийству лиц.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край Ставрополь РГ-Видео

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