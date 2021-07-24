Под Калининградом на фестивале обсудят место Балтики в кинематографе

Напомним, в Светлогорске работает международный кинофестиваль "Балтийские дебюты" при поддержке министерства культуры РФ и правительства Янтарного края.
Здесь представят десять работ молодых режиссеров стран Балтийского региона и Северной Европы. Будут показаны картины "Чернобыль" Данилы Козловского, "Дорогие товарищи!" Андрея Кончаловского, "Уроки фарси" Вадима Перельмана, "Гипноз" Валерия Тодоровского и "Джетлаг" Михаила Идова.
В работе круглого стола, который состоится 25 июля, примут также участие председатель конкурсного жюри XVII Международного кинофестиваля "Балтийские дебюты", киновед, президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов, продюсер, исполнительный директор Фонда развития современного кинематографа "Кинопрайм" Антон Малышев, заслуженный работник культуры РФ, генеральный директор кинокомпании "Каро-Премьер" Алексей Рязанцев, режиссер фильма "Человек из Подольска" Семен Серзин, актер Милош Бикович, представители правительства Калининградской области и другие.
Международный кинофестиваль "Балтийские дебюты" проходит с 24 по 29 июля в курортном городе Светлогорске.