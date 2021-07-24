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Рубрика: Культура

Под Калининградом на фестивале обсудят место Балтики в кинематографе

Текст: Светлана Цыганкова
В Калининградской области в рамках деловой программы XVII Международного кинофестиваля "Балтийские дебюты" состоится круглый стол "Место Балтики в системе российского кинематографа - опыт, достижения, планы". Модератором выступит российский журналист и писатель, продюсер, программный директор Фестиваля экранизаций "Читка, журналист "РГ" Сусанна Альперина.

Напомним, в Светлогорске работает международный кинофестиваль "Балтийские дебюты" при поддержке министерства культуры РФ и правительства Янтарного края.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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Здесь представят десять работ молодых режиссеров стран Балтийского региона и Северной Европы. Будут показаны картины "Чернобыль" Данилы Козловского, "Дорогие товарищи!" Андрея Кончаловского, "Уроки фарси" Вадима Перельмана, "Гипноз" Валерия Тодоровского и "Джетлаг" Михаила Идова.

В работе круглого стола, который состоится 25 июля, примут также участие председатель конкурсного жюри XVII Международного кинофестиваля "Балтийские дебюты", киновед, президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов, продюсер, исполнительный директор Фонда развития современного кинематографа "Кинопрайм" Антон Малышев, заслуженный работник культуры РФ, генеральный директор кинокомпании "Каро-Премьер" Алексей Рязанцев, режиссер фильма "Человек из Подольска" Семен Серзин, актер Милош Бикович, представители правительства Калининградской области и другие.

Международный кинофестиваль "Балтийские дебюты" проходит с 24 по 29 июля в курортном городе Светлогорске.

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