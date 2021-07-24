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Рубрика: Культура

На фестивале в Севастополе Сергей Полунин представил премьеру "Болеро"

Текст: Мария Орлова (Севастополь)
На фестивале "Глобальные ценности" в Севастополе иностранные и российские студенты "Школы иннопрактики и "Русских сезонов" исполнили восемь лучших танцевальных номеров, а Сергей Полунин представил премьеру балета "Болеро" на музыку Мариса Равеля.
Фото: Мария Орлова/ РГ Фото: Мария Орлова/ РГ
Фото: Мария Орлова/ РГ

"Школа иннопрактики и Русских сезонов" - новый просветительский проект, созданный в коллаборации творческих деятелей из России и многих зарубежных стран. "Школа" проходит в Санкт-Петербурге для студентов, изучающих музыку, живопись и хореографию. Занятия для каждой из творческих групп проходят на базе ведущих культурных институций города - музыканты работают в консерватории им.Римского-Корсакова, художники - в академии им. И.Репина, танцовщики - в академии балета Бориса Эйфмана и под его непосредственным руководством. Гала-концерт, ставший итогом работы хореографической сессии "Школы иннопрактики", решено проводить нынче и в будущем на сцене Севастопольского академического театра им. Луначарского.

Фото: Правительство Севастополя
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Зрители в Севастополе увидят восемь постановок, в трех из которых участвуют русские студенты академии Бориса Эйфмана - их ставили иностранные хореографы, приглашенные для работы в рамках "Школы" - они из Бразилии, Тайваня и Италии. Остальные пять постановок сделали наши современные хореографы, такие как Владимир Варнава, Наталья и Валерия Каспаровы и другие - они работа с иностранными танцорами.

Всего на участие в "Школе иннопрактики и Русских сезонов" в Петербурге было подано 387 заявок от молодых творцов из 49 стран мира. Организаторы отобрали 43 студента из 22 стран. В восьми постановках для показа в Севастополе участвуют 14 иностранных исполнителей.

Фото: Мария Орлова/ РГ

Идея "Школы" в том, чтобы показать будущим иностранным творцам - хореографам, музыкантам, художникам - что такое настоящая Россия. Они никогда не были в нашей стране, и их представление о России складывалось из телевизионных новостей.

- У нас есть участник - Акимо Рэнди Исайя Сэнди - уроженец государства Тринидад и Тобаго, он учился в Нью-Йорке и с тер пор впервые выехал за границу. Вернувшись, они смогут рассказать, что такое Россия, российское искусство и русский балет, - говорит Алексей Лебедев, директор "Русских сезонов".

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В небольших танцевальных зарисовках, созданных хореографами на базе академии балета Бориса Эйфмана, участвуют, таким образом, молодые исполнители разного уровня подготовки, разных танцевальных школ и с различным сценическим опытом.

- Я участвовала в постановках двух хореографов, на работу с каждым при подготовке номера уходило пять дней - это очень короткий срок. Приходилось репетировать по 10 часов, - рассказывает танцовщица Ида Манасерян, закончившая Ереванский хореографический колледж и

представляющая на фестивале Австрию. - Сейчас я будут танцевать второй номер, который поставили Наталия и Валерия Каспаровы, он длится семь минут, и технически он довольно сложный.

Танцовщики отмечают, что, помимо профессионального опыта и погружения в русскую культуру, "Школа" помогает развивать контакт внутри сообщества из разных художественных и эстетических традиций.

Фото: Мария Орлова/ РГ

Премьеру "Болеро" в исполнении Сергея Полунина зрители увидели во втором отделении фестивального вечера. За постановку балета на музыку Мориса Равеля отвечает британский хореограф Росс Фредди Рэй. Этот спектакль Сергей Полунин создал в поддержку программы борьбы с рассеянным склерозом. Один из первых показов "Болеро" Полунина состоялся на космодроме Байконур в апреле нынешнего года.

Фото: Пресс-служба Театра балета Бориса Эйфмана.
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- Программа фестиваля "Школы Иннопрактики и Русских сезонов" объединена общей темой - глобальные ценности, - рассказал Сергей Полунин. - Обращение к проблеме выбора ценностей было и остается актуальным предметом размышления и сопровождает человечество на всем протяжении его истории, являясь важнейшим элементом культуры. Ценностные ориентиры - это то, что дает нам силы, чтобы действовать, и именно ценности во многом определяют жизненный путь человека. Они наш ключевой источник энергии. В основе художественной идеи моего выступления, балета "Болеро", лежит идея о том, что, найдя силу созидания внутри себя, мы можем делиться этой энергией с теми, кто нас окружает.

Фото: Мария Орлова/ РГ
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