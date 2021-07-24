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Рубрика: Происшествия

На Кубани возбудили дело после ДТП с экскурсионным автобусом

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

В Краснодарском крае правоохранители возбудили уголовное дело в отношении водителя частного автобуса, устроившего резонансное ДТП в районе предгорного поселка Мезмай. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: МЧС России/ТАСС
Число погибших в ДТП с автобусом на Кубани увеличилось до двух

"В отношении водителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - рассказали в ведомстве. - Ему грозит наказание до семи лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или вести определенную деятельность на срок до трех лет".

Напомним, авария с незарегистрированным экскурсионным автобусом произошла сегодня утром в районе курортного поселка Мезмай. По предварительной информации, водитель не справился с управлением из-за отказа тормозной системы и на повороте вылетел в кювет. В салоне находилось 22 пассажира, в результате удара двое из них погибли, еще три человека остаются в тяжелом состоянии. По данному факту прокуратура Краснодарского края организовала проверку.

Тем временем

В Апшеронскую больницу Краснодарского края, куда доставили пострадавших в ДТП с автобусом, вылетел вертолет санавиации с бригадой врачей Краевой клинической больницы №1. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона. Пострадавшим оказывают помощь краевые специалисты: одного пассажира с переломом позвоночника доставили вертолетом санитарной авиации в краевую клиническую больницу. Второго - с нестабильным переломом таза - специалисты ККБ №1 совместно с врачами районной больницы стабилизируют в условиях Апшеронской ЦРБ. После этого его также доставят в Краснодар. Состояние остальных врачи оценивают как средней степени тяжести. Госпитализация в краевые учреждения на данный момент не требуется.

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