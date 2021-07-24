В Сочи из-за мощного ливня погиб один человек и троих смыло в море

В Хостинском районе Сочи пять человек, находясь в машине, оказались под ударом стихии. Из-за мощного ливня автомобиль подхватило бурным потоком воды.

Информация об инциденте спасателям поступила в 1.40. По данным прокуратуры, один из пассажиров отказался ехать через бурную реку Мацеста по импровизированному мосту.

"Одному человеку удалось выбраться, он жив, - сообщили "РГ" в пресс-службе ЮРПСО МЧС России по региону. - Тело второго спасатели обнаружили в русле реки Мацеста в 4.40, его личность пока не установлена, на вид мужчине 40-45 лет, его передали сотрудникам местной полиции для дальнейшего разбирательства".

Трех человек унесло в море. Их поиски продолжаются. Идет проверка ЧП прокуратурой.