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Рубрика: Происшествия

В Сочи устраняют последствия мощного ливня

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
После мощного ливня, который обрушился на Сочи накануне поздно вечером, всю ночь продолжались аварийно-восстановительные работы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

"Для ликвидации последствий разгула стихии задействовано порядка 40 единиц техники, это экскаваторы, самосвалы и илососы, - говорится в сообщении. - Техника вышла на улицы города сразу после прекращения обильных осадков. Основные работы ведутся в Хосте на улицах 50 лет СССР, Глазунова, Ялтинской и Володарского. В Кудепсте - на улицах Искры и Дарвина. 270 человек задействованы в аварийно-спасательных и ликвидационных работах".

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Энергетики на 90 процентов восстановили энергоснабжение у пострадавших от подтопления, в основном в Кудепсте, Хосте, на Мацесте и в Лазаревском районе. Бригады продолжают работы, которые планируется завершить до 12.00.

Кроме того, на всей протяженности автодороги А-147 Джубга - Сочи обеспечен штатный режим проезда, уточнили в пресс-службе управления федеральных автомобильных дорог "Черноморье" Росавтодор. Ранее сообщалось, что на некоторых участках трассу подтопили осадки. В работах по ликвидации подтопления и организации перенаправления движения были задействованы 12 единиц техники, пять мастеров и 26 дорожных рабочих.

Как ранее писала "РГ", в Сочи за несколько часов выпала месячная норма осадков, залповые ливни, как и предупреждали синоптики, продолжались до полуночи. С 0.00 вода так же стремительно с локально подтопленных территорий начала сходить. В зонах опасного явления оказались Лазаревское, Вардане, Лоо, Дагомыс, Адлер, Хоста и Кудепста.

В пятницу в поселке Лоо Лазаревского района Сочи из-за сильного дождя часть опорной стены набережной смыло в Черное море. На всей территории курорта из-за шторма были закрыты пляжи для купания.

Напомним, в предыдущий раз залповые ливни обрушились на Сочи 5 июля.

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