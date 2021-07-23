В Сочи из-за шторма обрушилась часть набережной

В пятницу в поселке Лоо Лазаревского района Сочи из-за сильного дождя часть опорной стены набережной смыло в Черное море.

"В результате подмыва опорной стены произошла просадка тротуарной плитки на площади примерно 70 квадратных метров", - рассказали "РГ" в пресс-службе ГУ МЧС России по Кубани.

Устранением последствий занимаются представители районной администрации.

В Сети появились кадры разрушения. По словам очевидцев, этот участок уже был размыт, а непогода разрушила его еще сильнее.

Как ранее писала "РГ", накануне в Сочи из-за штормового предупреждения для купания закрыли все пляжи.

Напомним, 21 июля местные власти предупредили о том, что в ближайшие двое суток местами ожидаются сильные дожди, ливни с грозами и градом, а на участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над акваторией Черного моря.

Прогнозы частично оправдались. В Сочи в четверг буквально в нескольких метрах от пляжа прошел смерч над акваторией Черного моря.