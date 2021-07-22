В Сочи из-за штормового предупреждения закрыли пляжи

Пляжи Сочи закрыты для купания из-за действия штормового предупреждения, сообщает пресс-служба городской администрации.

"Пляжи курорта останутся закрытыми для купания на время действия штормового предупреждения, - говорится в сообщении. - На пляжных территориях дежурят спасатели, которые предупреждают туристов о запрете на купание в море во время шторма. Штормовое предупреждение действует до конца суток 23 июля".

Накануне власти Сочи предупреждали о том, что в ближайшие двое суток местами ожидаются сильные дожди, ливни с грозами и градом, а на участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над акваторией Черного моря. Прогнозы частично оправдались.

В предыдущий раз сочинские пляжи закрывались из-за разгула стихии с 5 июля. Тогда мощный ливень нанес ущерб пляжам и затопил дома местных жителей. Больше всего пострадал Хостинский район.

Как ранее сообщала "РГ", утром в Сочи, недалеко от берега в акватории Черного моря, прошел смерч.

Напомним, в четверг запретили купание в море из-за шторма и сильного донного течения на всех пляжах Анапы.