В Анапе из-за сильного шторма запретили купание на всех пляжах

На всех пляжах Анапы запрещено купание в море из-за шторма и сильного донного течения, сообщает управление гражданской обороны и защиты населения администрации города-курорта.

"Будьте осторожны, соблюдайте меры личной безопасности, не подвергайте неоправданному риску жизнь и здоровье, - говорится в сообщении. - Руководителям предприятий и организаций принять меры по недопущению происшествий и чрезвычайных ситуаций".

После аномальной жары на регион обрушились мощные ливни.

Как ранее сообщала "РГ", на Кубани из-за ухудшения погоды введен режим повышенной готовности.