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21.07.2021 23:11
Рубрика: Общество

На Кубани из-за ухудшения погоды введен режим повышенной готовности

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба администрации Кубани Фото: Пресс-служба администрации Кубани
Фото: Пресс-служба администрации Кубани

В ночь на 22 июля во многих районах Краснодарского края ожидаются сильнейшие дожди. По информации администрации региона, на случай резкого ухудшения погоды оперативные службы Кубани переведены для работы в режиме повышенной готовности.

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
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В связи с этим первый вице-губернатор Андрей Алексеенко поручил главам города Сочи и Туапсинского района, а также горных и предгорных муниципалитетов края ввести режим повышенной готовности. Местные власти должны оперативно проверить системы оповещения, выставить круглосуточное дежурство на особо опасных участках рек.

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 июля в регионе ожидается переменная облачность. В отдельных районах - сильный дождь, град с порывами ветра до 14 метров в секунду, при грозах - до 20 метров в секунду.

Кроме того, на Черноморском побережье 22 июля (от Анапы до Геленджика) прогнозируется мощный ливень. А в Сочи на участке Магри - Веселое объявлено штормовое предупреждение по формированию смерчей. С 22 по 23 июля в Сочи ожидаются ливни с грозой, градом, на реках - подъем уровня воды. В горной зоне - риск схода селевых потоков.

Как уже сообщалось, ГУ МЧС России по региону в среду днем выпустило экстренное предупреждение по комплексу неблагоприятных метеорологических явлений - подъему уровней рек, формированию смерчей, которые ожидаются на территории Краснодарского края в предстоящие четверг и пятницу.

Кстати

Жителей и гостей края просят проявлять бдительность. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефону "01", с мобильных телефонов - "101".

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