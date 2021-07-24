В Сочи включили сирены оповещения о возможной эвакуации из-за ливня

Из-за мощных дождей остается напряженной ситуация в нескольких районах Сочи - Адлерском и Хостинском. Там включены сирены оповещения о возможной эвакуации жителей в связи с угрозой подтоплений. Об этом "РГ" сообщили в правоохранительных органах региона.

По информации МЧС, в настоящий момент эвакуация населения не требуется.

По словам местных жителей, тревожные сообщения слышатся из динамиков в затопленных дворах.

Как ранее писала "РГ", в Сочи из-за мощного ливня реки вышли из берегов и затопили дороги. Всего за час выпало 52,6 миллиметра осадков.

Напомним, в пятницу в Лазаревском районе Сочи часть опорной стены набережной смыло в Черное море.