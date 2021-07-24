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24.07.2021 07:04
Рубрика: Общество

Врач объяснил, можно ли с болезнями сердца прививаться от COVID-19

Текст: Александр Ершов
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Главный кардиолог Кубани, доктор медицинских наук Елена Космачева считает, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями обязательно нужно прививаться от COVID-19.

Фото: ТАСС
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В интервью пресс-службе администрации региона она рассказала об особой опасности коронавируса для этой категории пациентов.

- Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями - группа особого риска. COVID-19 обостряет все имеющиеся проблемы с сосудами - есть риск возникновения тяжелых тромбозов, потери органа или его части. Таким пациентам надо прививаться в обязательном порядке, - говорит Елена Космачева, которая также занимает должность заместителя главного врача ГБУЗ "Научно-исследовательский институт - Краевая клиническая больница № 1 имени профессора С.В. Очаповского" - главной клиники Кубани.

Главный внештатный кардиолог министерства здравоохранения Краснодарского края обращает внимание и на то, что вакцинация от коронавируса проходит по всему миру, причем рекомендовано прививать и тех, кто уже заражался ранее.

- Я болела ковидом бессимптомно, потом появились антитела, но не в очень высоком титре. - Я привилась, вакцину перенесла без каких-либо осложнений. Мы видим, что пациентов с тяжелыми формами заболевания все больше, сильно сократилось время развития тяжелого заболевания. Поэтому моя позиция однозначная - прививки нужны всем, - подчеркнула доктор Космачева.

Справка

НИИ-ККБ N 1 имени профессора С.В. Очаповского - признанный лидер отрасли на Кубани. В крупнейшем на сегодня лечебном центре юга России, имеющем 200-летнюю историю, выполняют более 67 тысяч сложнейших операций в год, принимают в своей поликлинике почти 800 тысяч пациентов, а ее бригады врачей совершают свыше трех тысяч выездов в районы края. Возглавляет ККБ № 1 один из самых известных медиков страны, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, Герой труда России, лауреат Госпремии РФ и практикующий торакальный хирург Владимир Порханов.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Вакцинация от коронавируса

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