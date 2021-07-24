В Екатеринбурге нашли парней, которые напугали девушку головой косули

В Екатеринбурге на улице Краснолесья на днях компания молодых людей показала проходившей мимо девушке отрубленную голову косули и потроха. Напуганная горожанка обратилась за помощью в полицию, сегодня стражи порядка сообщили, что нашли хулиганов.

Участковые обошли район и установили личности троих молодых людей: они ехали в Сысерть на день рождения знакомой, на Челябинском тракте перед их Audi A6 на трассу выскочила косуля - в темноте водитель не успел среагировать и сбил животное. От удара парнокопытное погибло на месте. Машину увезли на эвакуаторе, а косулю парни решили разделать и забрать.

"Они вернулись в Екатеринбург, сдали автомобиль в сервис, а "добычу" понесли к одному из друзей домой. На улице Краснолесья компания вместе со своим "трофеем" попалась на глаза прохожей и сильно напугала ее". - рассказали в отделение по связям со СМИ городского управления МВД.

С молодыми людьми провели с ними беседу о недопустимости нарушения общественного порядка. Кроме того, информация о гибели дикого животного под колесами иномарки передали в Минприроды (напомним, за любого сбитого зверя полагается штраф, за косулю например, 40 000 рублей, а за лося - 80 000).