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Рубрика: Экономика

РЖД думает о поощрении пассажиров за вакцинацию

Текст: Евгения Думанская
Фото: Олеся Курпяева/ РГ Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Фото: Олеся Курпяева/ РГ

В РЖД рассматривают вариант о программе поощрения для пассажиров, прошедших вакцинацию от коронавируса, рассказал первый замгендиректора холдинга Дмитрий Пегов.

Он отметил, что было много разных предложений, и сейчас они рассматриваются.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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"Самое главное, чтобы эти предложения были актуальны для пассажиров", - цитирует Пегова "Прайм".

Поощрения для вакцинированных клиентов уже вводят некоторые компании. Так, в мае "Аэрофлот" объявил о том, что первые десять тысяч участников бонусной программы, которые пройдут вакцинацию и совершат полет в период действия акции, получат по 10 тысяч бонусных миль.

Вакцинация от коронавируса проводится во всех российских регионах. Сейчас зарегистрированы три двухкомпонентные вакцины, и одна однокомпонентная. По данным Минздрава, первый компонент вакцины получили уже 35 миллионов россиян. Ранее ведомство представило обновленные рекомендации по вакцинации.

Экономика Транспорт Железные дороги Компании Транспорт ОАО "Российские железные дороги" Вакцинация от коронавируса

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