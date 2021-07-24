РЖД думает о поощрении пассажиров за вакцинацию

В РЖД рассматривают вариант о программе поощрения для пассажиров, прошедших вакцинацию от коронавируса, рассказал первый замгендиректора холдинга Дмитрий Пегов.

Он отметил, что было много разных предложений, и сейчас они рассматриваются.

"Самое главное, чтобы эти предложения были актуальны для пассажиров", - цитирует Пегова "Прайм".

Поощрения для вакцинированных клиентов уже вводят некоторые компании. Так, в мае "Аэрофлот" объявил о том, что первые десять тысяч участников бонусной программы, которые пройдут вакцинацию и совершат полет в период действия акции, получат по 10 тысяч бонусных миль.

Вакцинация от коронавируса проводится во всех российских регионах. Сейчас зарегистрированы три двухкомпонентные вакцины, и одна однокомпонентная. По данным Минздрава, первый компонент вакцины получили уже 35 миллионов россиян. Ранее ведомство представило обновленные рекомендации по вакцинации.