Самолет-лаборатория Як-40ЛЛ впервые взлетел на МАКС-2021

Уникальный самолет-лаборатория Як-40ЛЛ совершил свой первый полет в рамках летных испытаний на авиасалоне МАКС-2021, рассказали в Фонде перспективных исследований.

Сообщается, что на авиасалоне состоялся полет "самолета Як-40, оснащенного гибридной силовой установкой на основе газотурбинного двигателя и сверхпроводникового электродвигателя". Он включал электрическую силовую установку. Полет прошел успешно.

Как передает РИА Новости, испытания гибридной установлен начались в феврале в Новосибирске, а для летных испытаний один из двигателей ЯК-40 заменили на турбовальный газотурбинный двигатель с электрическим генератором.

Электродвигатель установлен в носовой части летающей лаборатории. Он использует эффект высокотемпературной сверхпроводимости и криогенную систему.

Авиасалон МАКС-2021 завершит свою работу 25 июля. В этом году было представлено много новинок различного назначения.