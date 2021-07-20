Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021

Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 будет проходить на базе аэродрома Летно-исследовательского института им. М.М. Громова в Жуковском с 20 по 25 июля. На нем будут представлены не только хорошо знакомые любителям авиации самолеты, вертолеты и БПЛА, но и опытные образцы летательных аппаратов, боевых комплексов и экспериментальных установок. "РГ" выбрала десять главных новинок МАКС-2021, которые должен увидеть каждый посетитель салона.

Принципиально новый истребитель

Фото: Ростех

Главной и самой интригующей новинкой МАКС-2021 станет принципиально новый истребитель, презентация которого должна состояться в день открытия салона - 20 июля. Пока официальная информация о машине отсутствует, комментаторы выдвигают экзотические гипотезы: от НЛО до беспилотника. По появившимся в соцсетях снимкам из аэропорта Жуковский можно предположить, что нам покажут уменьшенную версию малозаметного истребителя пятого поколения с одним двигателем - о том, что КБ Сухого ведет работу над такой машиной, было известно заранее.

МС-21-310

Настоящая сенсация в секторе гражданской авиации - среднемагистральный МС-21. Это ближне- и среднемагистральный самолет. Высокие летно-технические характеристики самолетов МС-21-300/310 достигаются благодаря передовой аэродинамике, двигателям и системам последнего поколения. Улучшенные аэродинамические характеристики обеспечивает крыло большего удлинения, изготовленное из полимерных композиционных материалов. Самый широкий в своем классе самолетов фюзеляж (4,06 метра) позволяет повысить комфорт для пассажиров и экипажа. Вместимость самолета МС-21-300/310 - от 163 до 211 пассажиров. Дальность полета - до 6 000 км.

Новый российский самолет может стать реальным конкурентом лучших авиалайнеров компаний Airbus и Boeing. 7 июля опытный МС-21-310, оснащенный двигателями ПД-14, прибыл в Жуковский для продолжения испытаний. На МАКС-2021 впервые его можно будет увидеть не только на стоянке, как на МАКС-2019, но и в воздухе.

Ил-114-300

Одной из сенсаций 2021 года станет и Ил-114-300. Правда, сенсация несколько запоздалая. Самолет был спроектирован, полностью испытан и даже запущен в серию еще в СССР. На МАКС-2021 будет представлена совершенно новая, полностью модернизированная версия советского прототипа.

Ил-114 - турбовинтовой ближнемагистральный самолет, созданный на замену Ан-24 и Ту-134. Одно из его достоинств - возможность работать с коротких ВПП, в том числе в арктических широтах. Также самолет приспособлен к малооборудованным аэродромам: он имеет встроенный трап и способен запускать двигатели без посторонней помощи. Уже известно, что у самолета есть перспективы не только в гражданской, но и в военной авиации - на основе Ил-114-300 в будущем может быть создан новый морской разведчик, который будет использоваться для поиска подлодок и надводных кораблей.

Ил-112В

Еще одной новинкой международного авиационно-космического салона станет военно-транспортный Ил-112В. Это первый военный транспортник, который был создан с нуля в России после распада СССР. Его планируют использовать для транспортировки десантников, вооружения, военной техники. Максимальная масса груза - пять тонн. Крейсерская скорость самолета - 470 километров в час, дальность полета - 1,2 тысячи километров.

После первого полета, состоявшегося в 2019 году, Минобороны высказало ряд замечаний. Главное касалось чрезмерной массы самолета. За прошедшее время конструкторы провели ряд мероприятий по снижению веса машины: изменили конструкцию грузового люка, часть металлических деталей заменили композитными, доработали шасси. Посетители МАКС-2021 одними из первых смогут увидеть обновленный Ил-112В.

ЛМС-901 "Байкал"

ЛМС-901 "Байкал". Фото: скриншот/ youtube.com

В Жуковском будет продемонстрирован опытный образец самолета ЛМС-901 "Байкал". Эта машина, как ожидается, станет преемником легендарного Ан-2 на местных авиалиниях. Важными условиями проекта стали применение отечественных комплектующих и агрегатов, высокая ремонтопригодность в местных условиях и экономичность.

Модель сверхзвукового пассажирского самолета "Стриж"

Экспериментальное исследование модели пассажирского сверхзвуковика в аэродинамической трубе ЦАГИ. Фото: http://www.tsagi.ru/

Продолжает список одна из экспериментальных разработок Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского - модель демонстратора комплекса технологий сверхзвукового гражданского самолета "Стриж". Его компоновка обладает низким уровнем звукового удара при обеспечении высоких аэродинамических характеристик, устойчивости и управляемости во всем диапазоне режимов полета. Увидеть футуристическую модель гражданского самолета, отражающую новейшие разработки российских ученых и конструкторов, стоит обязательно.

Як-40ЛЛ с гибридной силовой установкой

Еще одна экспериментальная новинка - летающая лаборатория на базе Як-40, которую представит Центральный институт авиационного моторостроения имени Баранова. На борту Як-40ЛЛ действует демонстратор гибридной силовой установки со сверхпроводящим электрическим двигателем. Это первая в мире силовая установка такого класса. Электрический двигатель мощностью 500 кВт приводит в движение установленный в носовой части самолета винт. При этом электродвигатель совмещен с газотурбинным. Первый отвечает за взлет и разгон, второй, являясь главным источником энергии для электрического двигателя, обеспечивает полет.

Ми-8АМТШ-ВН

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Новейший транспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ-ВН также будет показан впервые. Это самая современная версия легендарного многоцелевого вертолета, разработанная с учетом опыта последних локальных конфликтов, в том числе операции в Сирии. Машина получила двигатель ВК-2005-03, уверенно работающий в условиях жаркого климата, кабину экипажа защитили титановыми пластинами, защиту транспортного отделения усилили легкой броней из арамида. Вооружение вертолета усилено пушками в подвесных контейнерах, пулеметами, управляемыми и неуправляемыми ракетами. За высокую огневую мощь обновленный Ми-8 называют "летающей боевой машиной десанта".

Ударные беспилотники "Охотник" и "Иноходец"

За последние годы российская промышленность разработала целый ряд ударных беспилотных летательных аппаратов. Часть из них все еще находится на стадии испытаний, некоторые уже поступили в производство. На МАКС-2021 будут представлены обе категории.

Тяжелый "Охотник" представляет собой дрон-невидимку, который может наносить ракетно-бомбовые удары. Он способен работать в паре с истребителем Су-57. Однако если связь будет нарушена, беспилотник продолжит выполнять боевые задачи самостоятельно. В настоящий момент "Охотник" проходит испытания.

"Иноходец" имеет максимальный взлетный вес 1000 кг и массу полезной нагрузки до 200 кг. Длина аппарата - 8 метров, размах крыла - 16 метров, продолжительность полета - 24 часа. Его вооружение, которое размещается на трех узлах подвески, может включать корректируемые планирующие авиабомбы КАБ-100 и КАБ-50Л, корректируемая авиабомба КАБ-20С, неуправляемая фугасная авиабомба ФАБ-50 и управляемые ракеты. Эти беспилотники уже начали поступать в войска.