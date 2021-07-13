Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS

На МАКСе впервые покажут модель сверхзвукового пассажирского самолета

Экспериментальное исследование модели пассажирского сверхзвуковика в аэродинамической трубе ЦАГИ. Фото: http://www.tsagi.ru/
Экспериментальное исследование модели пассажирского сверхзвуковика в аэродинамической трубе ЦАГИ. Фото: http://www.tsagi.ru/
Масштабная модель демонстратора комплекса технологий сверхзвукового гражданского самолета (СГС) "Стриж" станет основным экспонатом Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского (входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского") на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2021. Эта и другие инновационные разработки в области сверхзвуковой пассажирской авиации будут показаны на объединенной экспозиции организаций, входящих в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского".

Макет СГС отражает ряд принципиально новых наработок отечественных ученых. Так, его компоновка обладает низким уровнем звукового удара при обеспечении высоких аэродинамических характеристик, устойчивости и управляемости во всем диапазоне режимов полета. Инновационная металло-композитная конструктивно-силовая схема создана с применением бионических принципов.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
На МАКС-2021 покажут революционный самолет будущего

Как рассказывал ранее в интервью "РГ" генеральный директор ЦАГИ, член-корреспондент РАН Кирилл Сыпало, традиционная конструктивная схема самолета имеет продольно-поперечный силовой набор. Остов самолета в виде балочных схем, на которые прикрепляется обшивка. Она обеспечивает прочность, жесткость, упругость конструкции, но при этом во многих случаях не оптимальна для веса. "А вес для сверхзвукового самолета так же важен, как и для космического корабля. На 1 кг веса приходится 5-6 кг тяги! Вес - это самое важное. Если посмотрим на скелет птицы, то увидим неравномерную структуру: она работает в разных местах под разными нагрузками. Там, где сильные нагрузки, скелет прочнее, где меньше - послабее. Этот принцип получил название бионический, или природоподобный. В самолетостроении такие конструкции раньше широко не применялись. Только небольшие элементы", - подчеркнул ученый.

Использование альтернативных материалов в конструкции СГС сулит неоспоримые преимущества по снижению веса воздушного судна и экономии топлива. Два макета конструктивно-силовой схемы - фрагментов носовой и закабинной частей перспективного воздушного судна - проиллюстрируют работу ученых ЦАГИ в этом направлении.

Поделиться
Фото: Олеся Курпяева/ РГ
#Наука ПРО #Медицина

Статья в The Lancet подтвердила безопасность "Спутника V" для пожилых

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
#Наука ПРО

Повторится ли в России аномальное лето 2010 года

Фото: Татьяна Кравченко
#Наука ПРО #Медицина

Врач из Новосибирска развеяла сомнения в пользе вакцинации

Фото: iStock
#Наука ПРО

В Греции разгадали одну из величайших загадок археологии

Фото: iStock
#Наука ПРО

Обнародованы данные проекта по исследованию ДНК Леонардо да Винчи