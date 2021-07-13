Масштабная модель демонстратора комплекса технологий сверхзвукового гражданского самолета (СГС) "Стриж" станет основным экспонатом Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского (входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского") на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2021. Эта и другие инновационные разработки в области сверхзвуковой пассажирской авиации будут показаны на объединенной экспозиции организаций, входящих в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского".

Макет СГС отражает ряд принципиально новых наработок отечественных ученых. Так, его компоновка обладает низким уровнем звукового удара при обеспечении высоких аэродинамических характеристик, устойчивости и управляемости во всем диапазоне режимов полета. Инновационная металло-композитная конструктивно-силовая схема создана с применением бионических принципов.

Как рассказывал ранее в интервью "РГ" генеральный директор ЦАГИ, член-корреспондент РАН Кирилл Сыпало, традиционная конструктивная схема самолета имеет продольно-поперечный силовой набор. Остов самолета в виде балочных схем, на которые прикрепляется обшивка. Она обеспечивает прочность, жесткость, упругость конструкции, но при этом во многих случаях не оптимальна для веса. "А вес для сверхзвукового самолета так же важен, как и для космического корабля. На 1 кг веса приходится 5-6 кг тяги! Вес - это самое важное. Если посмотрим на скелет птицы, то увидим неравномерную структуру: она работает в разных местах под разными нагрузками. Там, где сильные нагрузки, скелет прочнее, где меньше - послабее. Этот принцип получил название бионический, или природоподобный. В самолетостроении такие конструкции раньше широко не применялись. Только небольшие элементы", - подчеркнул ученый.

Использование альтернативных материалов в конструкции СГС сулит неоспоримые преимущества по снижению веса воздушного судна и экономии топлива. Два макета конструктивно-силовой схемы - фрагментов носовой и закабинной частей перспективного воздушного судна - проиллюстрируют работу ученых ЦАГИ в этом направлении.