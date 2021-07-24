Самолеты из России в Беларусь будут летать чаще

С 1 августа Россия увеличит в 2 раза число авиарейсов в Беларусь. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, пишет РИА Новости.

Так, из Москвы в Минск планируется до 20 авиарейсов в неделю, сейчас их 10. Трижды в неделю можно будет улететь в столицу Беларуси из Сочи и Краснодара.

Ранее в оперативном штабе рассказали, что с 9 августа Россия возобновит авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией, а также увеличит число регулярных авиарейсов в Египет на курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх - до пяти в неделю.