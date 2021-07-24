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24.07.2021 09:30
Рубрика: Легковые авто

Стало известно, какие автомобили чаще выбирают "раз и навсегда"

Текст: Михаил Азнавуров

Средний период владения автомобилем в США велик: 6,1% автовладельцев в стране эксплуатируют один и тот же автомобиль более 15 лет.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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Какие модели автомобилей чаще других вырастают из категории личного транспорта в нечто вроде компаньонов или спутников жизни, задалась вопросом популярная интернет-площадка торговли подержанными автомобилями iSeeCars.

Ресурс проанализировал данные более 660 тысяч проданных в прошлом году автомобилей выпуска 1981-2005 гг. Критерий оценки - доля продаж автомобилей старше 15 лет первыми владельцами от общего числа сделок по модели за тот же период в целом. Критерии отбора: модель должна производиться в отмеченный промежуток и до сих пор, и должна быть достаточно массовой, условные Ferrari и Porsche остались за пределами рейтинга.

Лидер рейтинга - Toyota Prius. Целых 13,7% проданных Prius были старше 15 лет и принадлежали до того одному владельцу. Следом за Pruis идут еще четыре Toyota - кроссовер Highlander, пикап Tacoma, минивэн Sienna и пикап Tundra.

Замыкают десятку рейтинга также две Toyota - внедорожники Sequoia и 4Runner (9,1% и 9,4% соответственно). Между Toyota в рейтинг затесались кроссоверы Honda Pilot и CR-V и Subaru Forester.