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24.07.2021 11:09
Рубрика: В мире

Стоунхендж может потерять статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО

Текст: Максим Макарычев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

ЮНЕСКО предупредило британские власти, что Лондон подрывает глобальную репутацию в области сохранения своих "беспрецедентных" исторических ценностей, дав понять, что Стоунхендж станет следующим в очереди на потерю желанного статуса объекта всемирного наследия после Ливерпуля. На этой неделе этот английский город стал третьим местом в мире за почти 50 лет, лишенным своего статуса объекта всемирного наследия. Руководители ЮНЕСКО раскритиковали британское правительство за невыполнение своих обязательств по защите викторианской набережной Ливерпуля и обвинили его в "необратимой утрате" исторической ценности.

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Орган по вопросам наследия ООН сообщил Уайтхоллу (резиденция правительства Британии), что заветный каменный круг Уилтшира будет помещен в его список "находящихся в опасности культурных ценностей", если дорожный туннель стоимостью 1,7 миллиарда фунтов стерлингов будет построен в непосредственной близостью от Стоунхенджа, как запланировали разработчики этого амбициозного проекта. ЮНЕСКО также обещает обратить "пристальное внимание" на еще 31 объект, внесенный в британский список, включая Вестминстерский дворец и Кью-Гарденс. Другие объекты, которые, как ожидается, будут подвергнуты более тщательной проверке со стороны агентства ООН, включают новый и старый шотландский город Эдинбург, лондонский Тауэр и исторический район добычи полезных ископаемых Корнуолла, все из которых вызывают опасения по поводу спорных реконструкций или строительства, отмечает Guardian.

Крис Блэндфорд, президент британского отделения Всемирного наследия, пожаловался на "низкий уровень осведомленности на правительственном уровне" о важности объектов ЮНЕСКО в этой стране, которые стоят в одном ряду с международными жемчужинами, такими как Тадж-Махал и пирамиды Гизы. По его словам, многие из них получают "критическое недофинансирование". Конвенция ЮНЕСКО о всемирном наследии, которую подписали британские власти, побуждает правительства создавать национальные фонды для обеспечения защищенного финансирования своих культурных ценностей, но в Британии такого органа нет.

Вместо этого большинство объектов всемирного наследия в Альбионе находятся в ведении местных властей, испытывающих нехватку денежных средств, и их финансирование резко сократилось с 2010 года из-за упразднения таких органов, как региональные агентства развития. Учитывая финансовую напряженность, многие региональные советы испытывают растущее давление с целью одобрения спорных проектов, которые отрицательно сказываются на исторической ценности их культурных объектов.

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