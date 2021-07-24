Постановление правительства Тюменской области от 23 июля 2021 года № 441-п "О внесении изменений в постановление от 17.03.2020 № 120-п"

В постановление Правительства Тюменской области от 17.03.2020 № 120-п "О введении режима повышенной готовности" внести следующие изменения:

1. Абзац второй подпункта 16.2 пункта 16 изложить в следующей редакции:

"Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений, органов власти, органов местного самоуправления, к лицам, замещающим государственную или муниципальную должность, чье нахождение на рабочем месте или исполнение полномочий является критически важным для обеспечения функционирования предприятий, организаций, учреждений, органов власти, органов местного самоуправления, к работникам здравоохранения, а также к сотрудникам, указанным в абзаце первом настоящего подпункта, прошедшим вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).".

2. Дополнить пунктом 19 следующего содержания:

"19. С 28 июля 2021 года по 11 августа 2021 года запретить:

19.1. юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию зрелищно-развлекательных мероприятий, оказывающим услуги общественного питания, их проведение, оказание в период с 24.00 до 06.00 часов.

Ограничения времени оказания услуг общественного питания, установленные настоящим подпунктом, не распространяются на предприятия общественного питания, осуществляющие деятельность по обслуживанию пассажиров в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, на автовокзалах и автостанциях; предприятия общественного питания придорожного сервиса, осуществляющие обслуживание участников дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения; предприятия общественного питания, осуществляющие деятельность по изготовлению и доставке потребителям по их заказам продукции общественного питания и розничной продаже продукции общественного питания без потребления указанной продукции в зале предприятия общественного питания;

19.2. деятельность расположенных на территории торгово-развлекательных центров, торговых центров и торговых комплексов детских игровых комнат, детских развлекательных центров;

19.3. деятельность расположенных на территории торгово-развлекательных центров, торговых центров и торговых комплексов объектов общественного питания, за исключением объектов общественного питания, осуществляющих деятельность по изготовлению и доставке потребителям по их заказам продукции общественного питания и розничную продажу продукции общественного питания, без потребления указанной продукции в зале предприятия общественного питания.".

Губернатор области А.В.Моор







