Постановление правительства Тюменской области от 15 августа 2020 года № 511-п "О внесении изменений в постановление от 17.03.2020 № 120-п"

1. В постановление Правительства Тюменской области от 17.03.2020 № 120-п "О введении режима повышенной готовности" внести следующие изменения:

1.1. Текст постановления изложить в следующей редакции:

"В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2020 № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019", Законом Тюменской области от 28.12.2004 № 323 "О предупреждении и ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера", письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 "О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 21.04.2020 № 02/7500-2020-24 "О направлении рекомендаций по организации работы сферы услуг по профилактике COVID-19", постановлением Главного государственного санитарного врача по Тюменской области от 04.04.2020 № 4 "О дополнительных мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Тюменской области", постановлением Главного государственного санитарного врача по Тюменской области от 11.04.2020 № 5 "О дополнительных мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на предприятиях и в организациях Тюменской области", Методическими рекомендациями МР 3.1.0178, утвержденными Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 08.05.2020, в связи с угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

1. Ввести с 18 марта 2020 года в Тюменской области режим повышенной готовности.

2. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций".

3. Приостановить с 18 марта по 31 августа 2020 года в Тюменской области:

3.1. проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий, организуемых в помещениях государственных или муниципальных организаций (учреждений), за исключением мероприятий, проводимых в соответствии с федеральным законодательством или во исполнение соглашений между Тюменской областью и федеральными органами исполнительной власти;

3.2. проведение мероприятий, в том числе в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной, просветительской деятельности и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, за исключением:

мероприятий, организуемых благотворительными организациями;

организации тренировочного процесса спортсменов, являющихся жителями Тюменской области и входящих в составы сборных команд России и Тюменской области по видам спорта;

организации тренировочного процесса (включая программы дополнительного образования и программы спортивной подготовки), а также занятий по физической культуре по месту жительства и отдыха граждан на спортивных и досуговых площадках;

культурно-досуговых, выставочно-экспозиционных мероприятий в музеях, музеях-заповедниках, в том числе музеях на открытом воздухе;

проведения в помещениях (зрительных залах) культурных и зрелищных мероприятий по показу спектаклей, представлений и концертов;

богослужений, религиозных обрядов и церемоний в помещениях и на территории религиозных организаций;

3.3. образовательный процесс (включая программы дополнительного образования, спортивной подготовки) в зданиях всех образовательных, физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих свою деятельность в Тюменской области, за исключением:

реализации общеобразовательных и профессиональных образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий до завершения их освоения и проведения аттестации обучающихся в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, учебными планами и календарными учебными графиками вышеуказанных образовательных программ;

деятельности организаций (индивидуальных предпринимателей), предоставляющих дошкольное образование и (или) оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, - начиная с 20 августа 2020 года до указанного срока - в части работы дежурных групп с соблюдением в указанных группах санитарного режима;

деятельности образовательных организаций Регионального отделения ДОСААФ России Тюменской области по подготовке граждан по военноучетным специальностям в соответствии с планом-заданием штаба Центрального военного округа, включая прием у курсантов выпускных экзаменов, а также квалификационных экзаменов в государственной инспекции безопасности дорожного движения для курсантов, прошедших подготовку по специальностям водителей транспортных средств;

деятельности образовательных организаций, предоставляющих среднее профессиональное образование, по организации и проведению итоговой аттестации в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, учебными планами и календарными учебными графиками образовательных программ среднего профессионального образования, приема документов от поступающих и вступительных испытаний для поступления на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования на 2020-2021 учебный год;

деятельности организаций (индивидуальных предпринимателей) в части предоставления дополнительного профессионального образования и (или) профессионального обучения;

проведения в образовательных организациях, предоставляющих среднее общее образование, очных индивидуальных консультаций с обучающимися 11-х классов, являющимися участниками единого государственного экзамена в 2020 году;

выдачи в образовательных организациях, предоставляющих основное общее и среднее общее образование, аттестатов об основном общем или среднем общем образовании, а также проведения тестирований (собеседований) в рамках индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в образовательные организации (классы) для получения образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения;

проведения в образовательных организациях, предоставляющих среднее общее образование, единого государственного экзамена, включая пробный экзамен, в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 15.06.2020 № 298/656 "Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2020 году";

деятельности Тюменского областного государственного института развития регионального образования в части выполнения функций регионального центра обработки информации при организации и проведении единого государственного экзамена;

деятельности лагерей с дневным пребыванием, организованных образовательными организациями (индивидуальными предпринимателями), осуществляющими организацию отдыха детей в каникулярное время;

деятельности духовных образовательных организаций, учрежденных религиозными организациями Тюменской области;

3.4. выезды групп обучающихся на территории других муниципальных образований, субъектов Российской Федерации, стран, организованные образовательными организациями, указанными в подпункте 3.3 пункта 3 настоящего постановления, либо их представителями, за исключением выездов в организации отдыха детей и их оздоровления Тюменской области;

3.5. предоставление услуг населению учреждениями культуры, осуществляющими свою деятельность в Тюменской области, в том числе выезд творческих коллективов и обучающихся детских школ искусств, профессиональных образовательных учреждений на территории других муниципальных образований, субъектов Российской Федерации, стран, за исключением предоставления гражданам услуг библиотек в части выдачи и приема литературы через абонементное обслуживание в соответствии с правилами пользования библиотек (по предварительной записи), а также деятельности музеев, музеев-заповедников, в том числе музеев на открытом воздухе;

3.6. выезд спортивных делегаций и спортивных клубов на территории других муниципальных образований, субъектов Российской Федерации, стран, за исключением выезда в организации отдыха детей и их оздоровления Тюменской области;

3.7. выезд граждан (групп граждан) для посещения мест религиозного почитания (паломничества) и объектов религиозного назначения, расположенных на территории Российской Федерации и за ее пределами, в целях участия в религиозных обрядах и церемониях (паломническая поездка) как самостоятельно, так и через религиозные организации или организации, созданные религиозными организациями, осуществляющие паломническую деятельность;

3.8. посещение родителями, иными законными представителями, иными лицами загородных лагерей отдыха и оздоровления детей, детских оздоровительных центров, баз и комплексов, детских оздоровительнообразовательных центров, специализированных (профильных) лагерей и других лагерей, а также проведение выездных мероприятий при участии пребывающих в данных лагерях детей;

3.9. деятельность ночных клубов (дискотек), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, исключить курение кальянов в ресторанах, барах, кафе, а также при выездном обслуживании.

4. Обязать граждан Российской Федерации, прибывающих из зарубежных стран на территорию Российской Федерации воздушным транспортом (за исключением членов экипажа воздушного судна, осуществляющего воздушную перевозку), в соответствии с требованиями постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19":

4.1. обеспечить заполнение анкеты прибывающего на территорию Российской Федерации до прибытия на территорию Российской Федерации в целях обеспечения санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации.

В целях оперативного прохождения санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации обеспечить заполнение на Едином портале государственных и муниципальных услуг (далее - ЕПГУ) (https://www.gosuslugi.ru/394604) анкеты для прибывающего в Российскую Федерацию в электронном виде "Регистрация прибывающих в Российскую Федерацию" (https://www.gosuslugi.ru/394604) до вылета в Российскую Федерацию (при приобретении билета, но не позднее регистрации на рейс);

4.2. в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР в ЕПГУ, заполнив форму "Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации" (https://www.gosuslugi.rU/400705/1);

4.3. при появлении любого ухудшения состояния здоровья незамедлительно обратиться за медицинской помощью по месту жительства (пребывания) без посещения медицинских организаций.

5. Обязать:

5.1. работодателей независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющим деятельность в Тюменской области:

организовать возможность обработки работниками и посетителями рук с кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками;

осуществлять контроль температуры тела работников при входе работников в здание работодателя и в течение рабочего дня (по показаниям) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте работников с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания;

ограничить направление работников в командировки, особенно за пределы территории Российской Федерации, кроме важных, срочных, не подлежащих отмене или переносу на иной период;

приостановить проведение корпоративных мероприятий, участие работников в иных массовых мероприятиях;

проводить рабочие встречи, совещания и иные подобные мероприятия посредством видео-конференц-связи (при наличии технической возможности);

руководствоваться рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции;

в случае заключения трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином, прибывшим в Тюменскую область для осуществления трудовой деятельности из других субъектов Российской Федерации, обеспечить проведение исследований на предмет наличия у данного гражданина новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в организациях, допущенных к проведению таких исследований ненормативным правовым актом Департамента здравоохранения Тюменской области;

5.2. владельцев транспорта общего пользования, предоставляющих услуги населению Тюменской области:

обеспечить обработку транспорта с применением дезинфицирующих средств с соблюдением рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции;

с 6 июля 2020 года обеспечить информирование пассажиров о невозможности совершения поездок на общественном транспорте без использования санитарно-гигиенических масок;

с 8 июля 2020 года не допускать нахождение в транспортном средстве лиц без надетых санитарно-гигиенических масок;

5.3. собственников зданий в Тюменской области, в которых расположены торговые центры, организовать возможность обработки посетителями рук с кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками.

6. С 28 марта 2020 года по 14 июня 2020 года, с 15 июня 2020 года по 28 июня 2020 года, с 29 июня 2020 года по 05 июля 2020 года, с 06 июля 2020 года по 19 июля 2020 года, с 20 июля 2020 года по 21 июля 2020 года, с 22 июля 2020 года по 03 августа 2020 года, с 04 августа 2020 года по 16 августа 2020 года, с 17 августа по 31 августа:

6.1. ввести во всех медицинских организациях стационарного типа вне зависимости от организационно-правовой формы строгий противоэпидемический режим;

6.2. не учитывать наличие задолженности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги в указанный период у граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания согласно приложению № 1 к настоящему постановлению, при принятии решения о предоставлении (при предоставлении) субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

6.3. приостановить предоставление государственных и муниципальных услуг, доступных для получения в электронном виде (предусматривающих подачу заявления и обязательных документов, а также получение результата услуги в электронном виде), в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Тюменской области.

Перечень государственных и муниципальных услуг, которые могут предоставляться в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Тюменской области в ограниченном режиме (по предварительной записи), а также особенности работы ГАУ ТО "МФЦ" по выдаче документов, являющихся результатом предоставления государственных и муниципальных услуг, определяются Правительством Тюменской области;

6.4. ввести режим дистанционной работы ГАУ ТО Центры занятости населения с гражданами и работодателями.

Перечень государственных услуг и государственных функций в области содействия занятости населения, которые могут предоставляться в помещениях ГАУ ТО Центры занятости населения в ограниченном режиме (по предварительной записи), особенности работы ГАУ ТО Центры занятости населения определяются Правительством Тюменской области.

При регистрации граждан в целях содействия в поиске подходящей работы, а также регистрации безработных граждан, при оказании государственной услуги по содействию гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников ГАУ ТО Центры занятости населения руководствуются постановлением Правительства Российской Федерации от 08.04.2020 № 460 "Об утверждении Временных правил регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных, а также осуществления социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными" с учетом особенностей работы ГАУ ТО Центров занятости населения, определенных Правительством Тюменской области;

6.5. приостановить предоставление государственных и муниципальных услуг, доступных для получения в электронном виде (предусматривающих подачу заявления и обязательных документов, а также получение результата услуги в электронном виде) и (или) посредством почтового отправления, в помещениях, занимаемых исполнительными органами государственной власти Тюменской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Тюменской области.

Перечень государственных и муниципальных услуг, которые могут предоставляться в помещениях, указанных в абзаце первом настоящего подпункта, в ограниченном режиме (по предварительной записи), а также особенности их предоставления определяются решением исполнительного органа государственной власти Тюменской области, органа местного самоуправления муниципального образования Тюменской области;

6.6. ввести режим дистанционной работы ГАУ ТО "Центр государственной жилищной поддержки".

Государственные услуги предоставлять в помещениях ГАУ ТО "Центр государственной жилищной поддержки" в ограниченном режиме (по предварительной записи).

7. Органам местного самоуправления, Департаменту образования и науки Тюменской области обеспечить возобновление с 20 августа 2020 года работы муниципальных образовательных организаций, предоставляющих дошкольное образование, в режиме полного открытия всех групп с соблюдением постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

8. Приостановить с 28 марта 2020 года по 31 августа 2020 года в Тюменской области:

8.1. деятельность расположенных на территории торгово-развлекательных центров, торговых центров и торговых комплексов детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных объектов, за исключением торговых объектов, осуществляющих реализацию продовольственных и непродовольственных товаров, объектов предоставления услуг населению, фитнес-комплексов, объектов общественного питания, осуществляющих деятельность в соответствии с подпунктом 8.2 пункта 8 настоящего постановления, кинотеатров (кинозалов);

8.2. деятельность предприятий общественного питания, за исключением:

деятельности по изготовлению и доставке потребителям по их заказам продукции общественного питания и розничной продажи продукции общественного питания без потребления указанной продукции в зале предприятия общественного питания;

деятельности по оказанию услуг общественного питания на открытом воздухе сезонными (летними) объектами общественного питания (летние кафе, летние веранды, террасы), оборудованными при стационарных предприятиях общественного питания в соответствии с требованиями действующего законодательства, при соблюдении следующих условий: обеспечение дистанции между столами не менее 1,5 метров, одновременное размещение за одним столом членов одной семьи либо не более двух человек, выполнение соответствующих рекомендаций по организации работы предприятий общественного питания Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

деятельности предприятий общественного питания по обслуживанию потребителей (гостей) с использованием зала предприятия общественного питания (зала обслуживания), осуществляемой с соблюдением требований, установленных приложением № 3 к настоящему постановлению, при условии включения предприятия общественного питания в Реестр предприятий, возобновивших деятельность, и соблюдении обязательных требований по организации работы предприятий общественного питания;

8.3. деятельность аттракционов, за исключением стационарных механизированных аттракционов, расположенных на открытом воздухе;

8.4. посещение гражданами мест купания, за исключением пляжей и термальных источников на открытом воздухе, специально оборудованных и пригодных для организованного отдыха и купания, открытых для использования в соответствии с законодательством Российской Федерации и Тюменской области.

Деятельность пляжей и термальных источников, указанных в абзаце первом настоящего пункта, допускается при условии обеспечения организацией или индивидуальным предпринимателем, осуществляющими деятельность, связанную с использованием пляжа (термального источника), соблюдения гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования путем нанесения специальной сигнальной разметки, зонирования и расстановки пляжного оборудования, размещения информации о необходимости соблюдения социального дистанцирования при входе на пляж (термальный источник), установления специального режима допуска и нахождения на территории пляжа (термального источника) с учетом вместимости пляжа (термального источника), соблюдения обязательных требований, указанных в приложении № 2 к настоящему постановлению, а также соблюдения рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Посещение гражданами пляжей и термальных источников, указанных в абзаце первом настоящего пункта, допускается при условии соблюдения социальной дистанции до других граждан не менее 1,5 метров (социального дистанцирования).

9. Возобновление деятельности предприятий, деятельность которых приостановлена в соответствии с пунктом 8 настоящего постановления, осуществляется в порядке, установленном постановлением Правительства Тюменской области.

Возобновление и осуществление деятельности кинотеатров (кинозалов), зоопарков, аквапарков, стационарных механизированных аттракционов, расположенных на открытом воздухе, деятельности по оказанию СПА-услуг, фитнес-комплексов осуществляется в порядке, установленном приложением № 3 к настоящему постановлению, при условии включения организации (индивидуального предпринимателя), осуществляющего соответствующий вид деятельности, в Реестр предприятий, возобновивших деятельность, и соблюдении обязательных требований по организации работы по соответствующему виду деятельности.

10. Для подготовки необходимых кадровых документов и документов, связанных с начислением заработной платы, в том числе продления срочных трудовых договоров, оформления удаленного режима работы, а также документов, необходимых гражданам для обращения за предоставлением государственных и муниципальных услуг, оказание которых не приостановлено, при отсутствии возможности подготовки таких документов в дистанционном формате разрешить работу сотрудников, обеспечивающих подготовку таких документов, при условии соблюдения требований, установленных пунктами 5.1 и 11 настоящего постановления.

11. Организациям, индивидуальным предпринимателям, деятельность которых не приостановлена в соответствии с пунктами 3, 8 настоящего постановления, обеспечить:

11.1. ношение сотрудниками санитарно-гигиенических масок, в том числе многоразового применения. При осуществлении доставки товаров обеспечить ношение персоналом санитарно-гигиенических масок, в том числе многоразового применения, перчаток, а также соблюдение дистанции до других граждан не менее 1,5 метров (социальное дистанцирование);

11.2. соблюдение обязательных требований, указанных в приложении № 2 к настоящему постановлению;

11.3. выполнение мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний в соответствии с разъяснениями, рекомендациями и иными документами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

12. Обязать граждан:

12.1. соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метров (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа общественным транспортом и легковым такси;

12.2. при нахождении в общественном транспорте, легковом такси, транспортном средстве, осуществляющем перевозку пассажиров и багажа по заказу, служебном транспорте, при посещении мест приобретения товаров, получения услуг, органов власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, учреждений, мест работы индивидуальных предпринимателей, чья деятельность не приостановлена, использовать санитарно-гигиенические маски, в том числе многоразового применения.

13. Обязать органы власти, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

14. Приостановить с 28 марта 2020 года по 31 августа 2020 года в Тюменской области бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, профилакториях, туристских базах, базах отдыха, СПА-отелях, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.

В отношении лиц, уже проживающих в указанных организациях:

обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления;

организовать их питание непосредственно в зданиях проживания данных лиц в соответствии с разъяснениями Роспотребнадзора.

15. С 6 июля 2020 года по 31 августа 2020 года государственную регистрацию заключения брака производить с числом участников церемонии бракосочетания не более 10 человек.

16. Рекомендовать:

16.1. гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим заболевания согласно приложению № 1 к настоящему постановлению, соблюдать режим самоизоляции и принимать дополнительные меры при вынужденном выходе из дома;

16.2. работодателям при наличии в штате или привлечении к работе на основании договоров гражданско-правового характера граждан старше 65 лет, граждан, имеющих заболевания согласно приложению № 1 к настоящему постановлению, обеспечить для указанных лиц дистанционный способ исполнения трудовых обязанностей (при наличии возможности).

17. Департаменту по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области обеспечить информирование населения о мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции, введенных настоящим постановлением.".

1.2. В приложении № 2 к постановлению:

раздел 9 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

дополнить разделами № 11,12 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Приложения № 3, 4 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложения № 3, 4 к настоящему постановлению.

1.4. Дополнить приложениями № 5-10 к постановлению согласно приложениям № 5-10 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 17 августа 2020 года, за исключением абзаца шестого подпункта 3.2 пункта 3 постановления Правительства Тюменской области № 120-п "О введении режима повышенной готовности" в редакции настоящего постановления, который вступает в силу с 01 сентября 2020 года.

Губернатор области А.В.Моор





Приложение № 1 к постановлению Правительства Тюменской области от 15 августа 2020 г. № 511-п

Раздел 9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПЛЯЖЕЙ И ТЕРМАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Использование водного объекта пляжа (термального источника) осуществляется при наличии санитарно-эпидемиологического заключения, подтверждающего его соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

2. Для персонала организации или индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность, связанную с использованием пляжа (термального источника) устанавливается перед началом смены "входной фильтр" с обязательной термометрией тела при входе. Лица с температурой тела 37°С и выше и/или с признаками инфекционных заболеваний (кашель, насморк и другие) к работе не допускаются.

Лабораторные исследования на COVID-19 персонала проводятся по эпидемическим показаниям на основании предписаний территориальных органов, уполномоченных осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

3. Перед открытием пляжа (далее еженедельно) проводится генеральная уборка всех помещений и сооружений с применением дезинфицирующих средств, использующихся при вирусных инфекциях.

4. Расстановка пляжного оборудования (шезлонгов, раздевалок, ногомоек, кулеров с питьевой водой и др.) проводится с соблюдением принципа дистанцирования (не менее 1,5 метров); по возможности наносится сигнальная разметка; информация о необходимости соблюдения принципа дистанцирования размещается при входе на пляж.

5. При расчете вместимости пляжа необходимо учитывать соблюдение принципа дистанцирования, площадь занимаемой территории пляжа и акватории используемого водного объекта.

6. Сотрудники пляжа осуществляют контроль за соблюдением принципов социального дистанцирования отдыхающих, обеспечением ограниченного доступа отдыхающих в случае превышения вместимости пляжа и невозможности соблюдения социального дистанцирования.

7. При входе на пляж устанавливаются дозаторы с антисептическим средством для обработки рук.

8. Ежедневная уборка помещений и сооружений проводится с применением дезинфицирующих средств, использующихся при вирусных инфекциях. Обеспечивается регулярное сквозное проветривание имеющихся помещений (спасательный пост, медицинский пункт и др.).

9. Обеззараживанию подлежат беседки, детские игровые площадки, скамейки, площадки у входа, наружные двери, поручни, урны, терминалы (банковские, парковочные - при наличии), пляжное оборудование, помещения медицинского и спасательного пунктов, контактные оградительные конструкции при входе на пляж.

10. Обработка проводится 1 раз в сутки (перед открытием пляжа или после его закрытия). Обработка контактных поверхностей - поручней, дверных ручек медицинского и спасательного пунктов - проводится методом протирания не реже 1 раза в 2 часа. Обработку шезлонгов (и аналогичных им объектов) необходимо проводить после каждого отдыхающего.

11. В санузлах обеспечивается постоянное наличие мыла, туалетной бумаги, устанавливаются дозаторы с антисептическим средством для обработки рук.

12. Обеспечивается контроль за соблюдением правил личной гигиены сотрудниками.

13. Прием пищи сотрудниками осуществлять в комнате приема пищи или в выделенном помещении (части помещения) с раковиной для мытья рук и санитайзером, обязательна ежедневная уборка с применением дезинфицирующих средств.

14. Рекомендуется реализация посетителям напитков и готовой пищевой продукции в промышленной упаковке.

15. Оказание на пляже медицинских услуг (при наличии лицензии) осуществляется по предварительной записи, исключая любое групповое посещение процедур. После приема каждого пациента проводится дезинфекция контактных поверхностей и проветривание помещения.

16. Маски используются сотрудниками и посетителями в закрытых помещениях в присутствии других людей (с учетом смены маски не реже чем 1 раз в 3 часа).





Приложение № 2 к постановлению Правительства Тюменской области от 15 августа 2020 г. № 511-п

Раздел 11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ МУЗЕЕВ

1. Перед открытием в помещениях музея и выставочных залах обязательное проведение влажной уборки с использованием дезинфицирующих средств вирулицидного действия, разрешенных к применению в установленном порядке. Проведение очистки системы вентиляции, а также проверка эффективности ее работы.

2. Организация ежедневного перед началом рабочей смены "входного фильтра" с проведением бесконтактного контроля температуры тела работника и обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк); уточнением состояния здоровья работника и лиц, проживающих вместе с ним, информации о возможных контактах с больными лицами или лицами, вернувшимися из другой страны (опрос, анкетирование и др.).

3. Организация при входе мест обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (с содержанием этилового спирта не менее 70% по массе, изопропилового не менее 60% по массе), а также на рабочих местах кассиров, в комнате приема пищи, иных местах возможного скопления посетителей, в том числе с помощью установленных дозаторов.

4. Обеспечение запасом одноразовых масок и перчаток (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок и перчаток не реже 1 раза в 3 часа) сотрудников музея, а также кожными антисептиками для обработки рук. Обеспечение контроля за использованием сотрудниками музея при обслуживании посетителей защитных масок и перчаток. Посетители допускаются в помещения музея при наличии гигиенической маски. Рекомендуется обеспечить возможность приобретения посетителями гигиенических масок перед входами в учреждение и на территории.

5. Ограничение контактов между работниками и между посетителями:

5.1. Рекомендована установка защитных экранов в местах взаимодействия с посетителями (кассы, стойки администраторов и выдачи аудиогидов, места хранения личных вещей посетителей).

5.2. Допустима организация на открытом воздухе проведения культурно-массовых мероприятий, организация культурно-досуговой деятельности (деятельности клубных формирований), выставочно-экспозиционной деятельности, при соблюдении требований социального дистанцирования.

5.3. Допустима организация на открытом воздухе проведения культурно-массовых мероприятий, организация культурно-досуговой деятельности (деятельности клубных формирований), выставочно-экспозиционной деятельности при соблюдении требований социального дистанцирования с числом зрителей не более 50% от вместимости площадки.

5.4. Не допускается прием туристско-экскурсионных групп и реализация соглашений с туристическими компаниями. Прием туристско-экскурсионных групп возобновить после снятия всех ограничительных мероприятий, связанных с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

5.5. Обеспечивается соблюдение социальной дистанции на расстоянии не менее 1,5 метра при нахождении посетителей и сотрудников в зоне кассового обслуживания, в фойе, при входе в музей, музей-заповедник, дворцово-парковый музей и выходе из них, в том числе путем нанесения соответствующей разметки.

5.6. Организовывается маршрутизация, исключающая встречные потоки, а также обеспечивающая раздельные входы и выходы как в здание музея, так и в выставочные залы и помещения с установкой соответствующих указателей и ограничительных лент. Предусматривается продвижение по территории музейных парков, исключающее встречные потоки на одной дорожке/аллее.

6. Рекомендации по ежедневной уборке в помещениях музея и выставочных залах:

6.1. Осуществление ежедневной влажной уборки служебных помещений и мест общего пользования (комнаты отдыха сотрудников, кассовые зоны, фойе музея, комната приема пищи и т.д.) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия.

6.2. Осуществление влажной уборки с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия каждые 2 часа в туалетах, в том числе всех контактных поверхностей. Обеспечение в туалетах условий для соблюдения правил личной гигиены, установка дозаторов с кожными антисептиками для обработки рук.

6.3. Осуществление дезинфекции с кратностью обработки каждые 2 часа всех контактных поверхностей в фойе музея, залах: дверных ручек, поручней лестниц и эскалаторов, перил, поверхностей столов, оргтехники, пультов управления в лифтах и т.д.

6.4. Осуществление дезинфекционной обработки аудиогидов после каждого посетителя, использование аудиогидов с одноразовыми наушниками. Каждому посетителю с аудиогидом выдается одноразовая дезинфицирующая салфетка.

6.5. При наличии оконных фрамуг осуществление проветриваний служебных помещений музея не реже чем 1 раз в 2 часа.

6.6. Организация информирования посетителей и сотрудников музея путем размещения текстовой и визуальной информации в кассовой зоне, в фойе, в том числе с использованием цифровых постеров, о необходимости соблюдения посетителями музея мер по предотвращению распространения коронавируса, в том числе воздержаться от посещения музея при наличии респираторных симптомов, характерных для ОРВИ, соблюдать правила личной гигиены, пользоваться санитайзерами. Необходимая информация также размещается на официальных сайтах музеев.

7. Рекомендуется посещение музея, в том числе парковых зон, по заранее приобретенным электронным билетам на конкретные выставочные проекты, экскурсионные программы.

8. Рекомендуется в кассах музея использовать бесконтактные способы оплаты билетов с помощью банковских карт, технологий оплаты смартфонами и т.д., избегая использования наличных денег, при наличии возможности реализацию билетов осуществлять преимущественно бесконтактным способом, используя автоматы по продаже билетов, мобильные приложения по продаже билетов и т.д.

9. Исключается проведение в помещениях музея массовых мероприятий.

10. Иные виды деятельности (общественное питание, торговля и др.) на территории музеев, музеев-заповедников осуществляются согласно соответствующим рекомендациям настоящего постановления с учетом санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций, разработанных для осуществления таких видов деятельности в условиях рисков распространения заболевания новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

11. Организация в течение рабочего дня осмотра работников на признаки респираторных заболеваний с термометрией.

12. Временное отстранение от работы лиц из групп риска (старше 65 лет, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, беременных с обеспечением режима самоизоляции).

Раздел 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ В ПОМЕЩЕНИЯХ (ЗРИТЕЛЬНЫХ ЗАЛАХ) КУЛЬТУРНЫХ И ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОКАЗУ СПЕКТАКЛЕЙ, ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И КОНЦЕРТОВ

1. Проведение влажной уборки в помещениях с использованием дезинфицирующих средств вирулицидного действия, разрешенных к применению в установленном порядке перед открытием театра, репетиционной и концертной площадки.

2. Очищение системы вентиляции, проведение проверки эффективности ее работы. Использование системы вентиляции с выключенным режимом рекуперации воздуха (использование отработанного воздуха в составе подаваемой воздушной смеси).

3. Осуществление контроля температуры тела работников перед допуском на репетиционную площадку, спектакль, концерт с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела (выше 37°С) и/или с признаками инфекционного заболевания.

4. Ограничение контактов между персоналом разных функциональных групп, не связанных общими задачами и производственными процессами.

5. Организация на территории объекта (на входах в здание, в санузлах, точках общественного питания, репетиционных залах, гримерных комнатах, костюмерных и т.д.) мест обработки рук кожными антисептиками, в том числе с помощью установленных дозаторов или влажных салфеток.

6. Осуществление приема пищи в столовой для персонала или специально выделенной комнате с учетом соблюдения дистанции не менее 1,5 метра. Запрещение приема пищи на рабочих местах.

7. Обеспечение использования сотрудниками при обслуживании зрителей защитных масок и перчаток. Осуществление использования защитных масок артистами в зданиях вне репетиционного процесса и вне сцены. Во время репетиций маски могут использовать музыканты, которым они не мешают (исполнители на ударных, клавишных, струнных инструментах).

8. Обеспечение сотрудников, артистов, музыкантов запасом средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовые маски, респираторы) и перчаток (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок и перчаток не реже 1 раза в 3 часа), а также кожными антисептиками для обработки рук.

9. Использование в кассах бесконтактных способов оплаты билетов с помощью банковских карт, технологий оплаты смартфонами и т.д. (при наличии возможностей у покупателя), осуществление реализации билетов преимущественно бесконтактным способом, используя автоматы по продаже билетов, мобильные приложения по продаже билетов и т.д.

10. Осуществление дезинфекции театральных биноклей после каждого посетителя. При выдаче бинокля выдается индивидуальная дезинфицирующая салфетка.

11. Применение оборудования для обеззараживания воздуха, разрешенного к использованию в присутствии людей. Проведение регулярного проветривания помещений при наличии технических возможностей (каждые два часа).

12. Осуществление дезинфекции с кратностью обработки каждые 2 часа всех контактных поверхностей: дверных ручек, поручней лестниц и эскалаторов, перил, пультов управления в лифтах, поверхностей столов, стоек, оргтехники, подлокотников кресел, балетных станков и т.д.

13. Проведение уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств после каждой репетиции, концерта, постановок.

14. Исключение спектаклей с хоровыми и массовыми сценами более 70 артистов, одномоментно пребывающих на сцене.

15. Соблюдение дистанции не менее 4 метров поющими и выразительно говорящими артистами на репетиции.

16. Расположение гримерных мест друг от друга на расстоянии не менее 1,5 метров.

17. Использование гримером во время работы перчаток, которые меняются после нанесения грима актеру. Проведение дезинфекции рук гримера до и после наложения грима.

18. Исключение использование грима из одной упаковки для нескольких актеров. Для каждого актера предусматривается использование индивидуальной упаковки грима.

19. Осуществление обработки рук костюмера и актера дезинфицирующими средствами перед началом и после окончания работы. При смене театрального костюма - перед каждой сменой.

20. Осуществление реализации билетов для посетителей с учетом организации рассадки зрителей с соблюдением норм социальной дистанции (через одно посадочное место). Указанные ограничения не распространяются на зрителей, являющихся членами одной семьи либо проживающих вместе.

21. Допуск зрителей на площадку мероприятия (спектакль, представление, концерт) при наличии защитной маски (респиратора). Обеспечение возможности приобретения посетителями средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов).

22. Осуществление сбора использованных масок (респираторов) и перчаток персонала, зрителей в полиэтиленовые мешки с последующей утилизацией как ТБО.

23. Организация информирования персонала, участников и посетителей мероприятия информации о необходимости соблюдения мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции путем размещения на сайтах мероприятия, на входных группах, в зонах информации, аудио/визуальной информации, в том числе с использованием цифровых постеров.

24. Запрет реализации продуктов питания во время проведения мероприятий (концерты, представления, спектакли), за исключением воды и напитков в промышленной упаковке.

Особые мероприятия по организации деятельности оркестров:

1. Проведение уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств после каждой репетиции, концерта. Особое внимание уделяется обработке пола в рабочей зоне группы духовых инструментов.

2. Организация расположения артистов в оркестре при проведении групповых и общих репетиций с учетом характеристик в отношении образования продуктов дыхания для отдельных духовых инструментов и особенностей игры на инструментах:

- расстояние между артистами струнных групп не менее 1,5 метра;

- расстояние между артистами духовых групп не менее 2 метров, перед духовыми инструментами необходимо использовать защитные экраны, выступающие над раструбами соответствующих инструментов;

- расстояние между артистами ударных инструментов не менее 1,5 метров;

- расстояние между арфами и клавишными инструментами не менее 1,5 метра;

- расстояние между дирижером и артистами оркестра не менее 2 метров на репетиции и не менее 1,5 метров на концерте.

3. Осуществление традиционного расположения музыкантов в оркестре на концерте. Установка защитных экранов перед духовыми инструментами.

4. Соблюдение исполнителями на духовых инструментах в связи с образованием при игре продуктов дыхания и слюны следующих правил:

- избегать капающего конденсата или слюны из инструмента на пол, инструменты протираются одноразовыми полотенцами, которые утилизируются после репетиции или концерта;

- избегать очистку конденсата в клапанах путем сильной продувки во время перерывов;

- после окончания репетиции или концерта обработать дезинфицирующими средствами стойки для инструментов, пульты, защитные экраны и другие рабочие поверхности;

- после контакта с жидкостью при очистке инструмента вымыть или продезинфицировать руки.

5. Специальные материалы, использующиеся для очистки музыкальных инструментов, промываются водой с температурой не ниже 70 градусов. Для обработки чувствительных материалов достаточно воды менее высокой температуры с использованием дезинфицирующих моющих средств.

6. Обслуживающим персоналом оркестра используются защитные маски и перчатки.

7. Во время концерта или репетиции не допускается обмен барабанными палочками, инструментами, деталями инструментов или аксессуарами.

8. Устанавливаются отдельные пульты для каждого музыканта в струнной группе, если при расстоянии 1,5 метра между стульями возникают трудности с чтением нот.





Приложение № 3 к постановлению Правительства Тюменской области от 15 августа 2020 г. № 511-п

Приложение № 3 к постановлению Правительства Тюменской области от 17 марта 2020 г. № 120-п

ПОРЯДОК ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ГОСТЕЙ) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ (ЗАЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ), ВОЗОБНОВЛЕНИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КИНОТЕАТРОВ (КИНОЗАЛОВ), ЗООПАРКОВ, АКВАПАРКОВ, ФИТНЕС-КОМПЛЕКСОВ, СТАЦИОНАРНЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ АТТРАКЦИОНОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ СПА-УСЛУГ

1. Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию потребителей (гостей) с использованием зала предприятия общественного питания (зала обслуживания), деятельность кинотеатров (кинозалов), зоопарков, аквапарков, фитнес-комплексов, стационарных механизированных аттракционов, расположенных на открытом воздухе, деятельность по оказанию СПА-услуг осуществляется предприятиями (организациями и индивидуальными предпринимателями) при выполнении следующих условий:

1) направление предприятием Уведомления о возобновлении соответствующего вида деятельности и соблюдении обязательных требований по форме согласно приложениям № 4-10 к настоящему постановлению;

2) размещение информации о предприятии в Реестре предприятий, возобновивших деятельность;

3) обеспечение соблюдения обязательных требований, указанных в Уведомлении о возобновлении соответствующего вида деятельности и соблюдении обязательных требований по форме согласно приложениям № 4-10 к настоящему постановлению, а также обязательных требований, определенных приложением № 2 к настоящему постановлению, иных требований настоящего постановления.

2. Уведомление о возобновлении деятельности и соблюдении обязательных требований по форме согласно приложениям № 4-10 к настоящему постановлению заполняется на Официальном портале органов государственной власти Тюменской области, распечатывается на бумажном носителе и подписывается руководителем предприятия, после чего скан-образ подписанного Уведомления загружается на Официальный портал органов государственной власти Тюменской области.

Поступившее на Официальный портал органов государственной власти Тюменской области Уведомление о возобновлении деятельности и соблюдении обязательных требований рассматривается Департаментом потребительского рынка и туризма Тюменской области в течение трех рабочих дней со дня поступления в порядке, установленном приказом Департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области, и вносится в Реестр предприятий, возобновивших деятельность.

3. Основаниями для отказа во внесении информации о предприятии в Реестр предприятий, возобновивших деятельность, являются:

1) непредставление или предоставление не в полном объеме сведений, обязательных для предоставления в соответствии с пунктами 1, 2 настоящего постановления и приложениями № 4-10 к настоящему постановлению;

2) предоставление недостоверных сведений. Под недостоверными сведениями понимается наличие в содержании представленных документов информации, не соответствующей действительности.

4. В случае отказа во внесении информации о предприятии в Реестр предприятий, возобновивших деятельность, на адрес электронной почты предприятия, указанный в уведомлении о начале работы и соблюдении обязательных требований, направляется уведомление об отказе с указанием причины такого отказа.

5. Отказ во внесении информации о предприятии в Реестр предприятий, возобновивших деятельность, может быть обжалован в Департаменте потребительского рынка и туризма Тюменской области.

6. На основании полученных в соответствии с пунктами 1, 2 настоящего приложения к постановлению уведомлений о возобновлении деятельности и соблюдении обязательных требований формируется Реестр предприятий, возобновивших деятельность, который размещается на Официальном портале органов государственной власти Тюменской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

7. Осуществление деятельности предприятий общественного питания по обслуживанию потребителей (гостей) с использованием зала предприятия общественного питания (зала обслуживания), деятельности кинотеатров (кинозалов), зоопарков, аквапарков, фитнес-комплексов, стационарных механизированных аттракционов, расположенных на открытом воздухе, деятельности по оказанию СПА-услуг допускается со дня размещения информации о предприятии в Реестр предприятий, возобновивших деятельность.

8. В случае выявления несоблюдения предприятием, включенным в Реестр предприятий, возобновивших деятельность, обязательных требований, определенных приложениями № 4-10 к настоящему постановлению, иных требований настоящего постановления информация о предприятии исключается из Реестра предприятий, возобновивших деятельность, в течение одного календарного дня со дня поступления информации от уполномоченных органов власти о выявлении несоблюдения обязательных требований, иных требований настоящего постановления в Департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области.

9. В случае дополнения (изменения) обязательных требований, указанных в приложениях № 4-10 к настоящему постановлению, предприятия, включенные в Реестр предприятий, возобновивших деятельность, обязаны обеспечить соблюдение указанных дополненных (измененных) обязательных требований, а также приостановить деятельность, не соответствующую обязательным требованиям, до момента полного выполнения дополненных (измененных) обязательных требований.





Приложение № 4 к постановлению Правительства Тюменской области от 15 августа 2020 г. № 511-п

Приложение № 4 к постановлению Правительства Тюменской области от 17 марта 2020 г. № 120-п

УВЕДОМЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ О ВОЗОБНОВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ГОСТЕЙ) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ (ЗАЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ) И СОБЛЮДЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Смотрите приложение к настоящему постановлению





Приложение № 5 к постановлению Правительства Тюменской области от 15 августа 2020 г. № 511-п

Приложение № 5 к постановлению Правительства Тюменской области от 17 марта 2020 г. № 120-п

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВОЗОБНОВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КИНОТЕАТРА (КИНОЗАЛА) И СОБЛЮДЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ

Смотрите приложение к настоящему постановлению





Приложение № 6 к постановлению Правительства Тюменской области от 15 августа 2020 г. № 511-п

Приложение № 6 к постановлению Правительства Тюменской области от 17 марта 2020 г. № 120-п

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВОЗОБНОВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗООПАРКА И СОБЛЮДЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ

Смотрите приложение к настоящему постановлению





Приложение № 7 к постановлению Правительства Тюменской области от 15 августа 2020 г. № 511-п

Приложение № 7 к постановлению Правительства Тюменской области от 17 марта 2020 г. № 120-п

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВОЗОБНОВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКВАПАРКА И СОБЛЮДЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ

Смотрите приложение к настоящему постановлению





Приложение № 8 к постановлению Правительства Тюменской области от 15 августа 2020 г. № 511-п

Приложение № 8 к постановлению Правительства Тюменской области от 17 марта 2020 г. № 120-п

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВОЗОБНОВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИТНЕС-КОМПЛЕКСА И СОБЛЮДЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ

Смотрите приложение к настоящему постановлению





Приложение № 9 к постановлению Правительства Тюменской области от 15 августа 2020 г. № 511-п

Приложение № 9 к постановлению Правительства Тюменской области от 17 марта 2020 г. № 120-п

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВОЗОБНОВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАЦИОНАРНЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ АТТРАКЦИОНОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ, И СОБЛЮДЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ

Смотрите приложение к настоящему постановлению





Приложение № 10 к постановлению Правительства Тюменской области от 15 августа 2020 г. № 511-п

Приложение № 10 к постановлению Правительства Тюменской области от 17 марта 2020 г. № 120-п

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВОЗОБНОВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ СПА-УСЛУГ И СОБЛЮДЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ

Смотрите приложение к настоящему постановлению







