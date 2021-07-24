Ученые заявили о низкой эффективности вакцины Pfizer против "гамма" штамма

Ученые из Франции и Гвианы пришли к выводу, что вакцина Pfizer обладает низкой эффективностью против бразильского штамма коронавируса, сообщили в Центре по контролю и профилактике заболеваний.

Специалисты исследовали вспышку COVID-19, которая произошла на золотодобывающей шахте в Гвиане. Всего в эксперименте приняли участие 44 сотрудника, их средний возраст составил 53 года. 25 человек получили полный курс вакцины Pfizer, а 15 из них, то есть 60%, потом заразились "гамма"-штаммом.

Около 87% заболевших испытывали различные симптомы коронавируса, у 65% была лихорадка, у 22,6% наблюдалась одышка. Как отметили ученые, госпитализация никому не потребовалась, у всех шахтеров болезнь протекала в легкой форме.

Низкая эффективность вакцины против бразильского штамма, который сейчас является доминирующим в Гвиане, оказалась для исследователей неожиданностью, "так как во время испытаний in vitro препарат Pfizer-BioNTech одинаково успешно нейтрализовал штаммы "бета" и "гамма".

Штамм "гамма" был впервые выявлен в ноябре 2020 года в Бразилии. На этой неделе стало известно, что этот штамм выявили у зараженных на территории России. Как рассказали специалисты, это единичные случаи, все заболевшие не были привиты и ранее не заражались другими штаммами.