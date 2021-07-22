"Вектор" оценил ситуацию с "гамма"-штаммом COVID-19 в России

В России зафиксированы единичные случаи заражения "гамма"-штаммом COVID-19. При этом все заболевшие не были привиты, рассказали РИА Новости в новосибирском научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор".

"Во всех случаях выявления варианта "гамма" - это первые случаи заражения новым коронавирусом у пациентов", - отметили ученые.

"Гамма"-штамм был впервые выявлен в ноябре 2020 года в Бразилии.

Всемирная организация здравоохранения внесла "гамма"-штамм в список "вызывающих озабоченность". Кроме него, туда вошли еще три мутации SARS-CoV-2: "альфа" (изначально был выявлен в Великобритании), "бета" (Южная Африка) и "дельта" (Индия). При этом последний продолжает мутировать. Штаммы "лямбда" и "эпсилон" в РФ не обнаружены.