В России выявили бразильский штамм коронавируса "гамма"

В России были зафиксированы случаи заражения бразильским штаммом коронавируса "гамма", рассказали "Интерфаксу" в научном центре "Вектор".

"На территории Российской Федерации широкое распространение получил вариант "дельта", выявлены единичные случаи варианта "гамма", - говорится в сообщении.

В центре уточнили, что "гамма", как и индийский "дельта"-штамм является более заразным.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла четыре мутации SARS-CoV-2 в список "вызывающих озабоченность": штаммы альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский). Последний продолжает мутировать.