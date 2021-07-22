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22.07.2021 11:34
Рубрика: Общество

В России выявили бразильский штамм коронавируса "гамма"

Текст: Матвей Линник
Фото: Александр Корольков/РГ Фото: Александр Корольков/РГ
Фото: Александр Корольков/РГ

В России были зафиксированы случаи заражения бразильским штаммом коронавируса "гамма", рассказали "Интерфаксу" в научном центре "Вектор".

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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"На территории Российской Федерации широкое распространение получил вариант "дельта", выявлены единичные случаи варианта "гамма", - говорится в сообщении.

В центре уточнили, что "гамма", как и индийский "дельта"-штамм является более заразным.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла четыре мутации SARS-CoV-2 в список "вызывающих озабоченность": штаммы альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский). Последний продолжает мутировать.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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